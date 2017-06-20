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عبر «المبنى 3 » في مطار دبي

106 آلاف مسافر على متن «طيران الإمارات» خلال عطلة العيد
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تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017

دبي (الاتحاد)

يصل عدد المسافرين عبر المبنى 3، المخصص لرحلات «طيران الإمارات»، خلال فترة العيد، إلى نحو 106 آلاف مسافر، والتي تبدأ من يوم غدٍ الأربعاء.

وسوف يشهد يوم الجمعة 23 يونيو ذروة الحركة، حيث من المتوقع أن يزيد عدد الركاب المغادرين من المبنى 3 على 37 ألفاً.

وتتوقع «طيران الإمارات» قفزة كبيرة في حركة المسافرين على رحلاتها خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ابتداءً من يوم غدٍ، حيث يسافر المواطنون والمقيمون لقضاء عطلة الصيف وعيد الفطر المبارك.

وتذكّر «طيران الإمارات» المسافرين بضرورة الوصول والوجود في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، وأن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار. وتفتح «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر قبل ست ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق «الكاونترات» قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية، أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. وتتوافر للعملاء أيضاً إمكانية إنجاز إجراءات سفرهم وتسليم أمتعتهم على 16 «كاونتراً» ضمن مواقف السيارات خلال 24 - 6 ساعات قبل موعد الإقلاع. وينصح الركاب بالالتزام بوزن الأمتعة اليدوية المسموح به، حيث يجب ألا يزيد وزن كل قطعة عن 7 كيلوجرامات للدرجة السياحية و14 كيلوجراماً للدرجتين الأولى ورجال الأعمال. وسوف يقوم الموظفون بفحص وزن الأمتعة اليدوية عند نقاط مختلفة قبل أن يصعد المسافرون إلى الطائرة. ... المزيد
     
 

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