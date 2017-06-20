أيمن ناصر يتصدر «حواجز الشارقة» الصيفية

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة الصيفية الثالثة لقفز الحواجز لموسم 2017 في الصالة المغطاة بالنادي، وأحرز الفارس أيمن ناصر العنيس لقب الشوط الرئيسي بمشاركة 91 فارساً وفارسة.

وتمكن الفارس أيمن ناصر العنيس بصحبة جواده «تروي» من تصدر الشوط الرئيسي بزمن وقدره «58.11» ثانية بينما كان المركز الثاني من نصيب الفارس موفي الكربي على صهوة جواده «في أي بي ستكادو» بزمن وقدره «58.98» ثانية، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس حمد محمد الكربي على جواده «لينتون» بزمن وقدره «60.71» ثانية فيما ذهب المركز الرابع للفارس سالم أحمد السويدي على صهوة جواده «تشيك مي» وبزمن وقدره «60.78» ثانية، وبينما كان المركز الخامس للفارس علي حمد الكربي على جواده «أوكرين» وبزمن وقدره «61.00» ثانية فيما كان المركز السادس للفارس شفيق الدركشلي على صهوة جواده «فجر الشام» وبزمن وقدره «65.45» ثانية.

وشهد الشوط الأول الذي خصص للمبتدئين منافسة قوية حيث تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 11 فارساً وأنهى منهم المسار من دون أخطاء 8 وهم: آمنة سعد، شيخة المدفع، تمارى ظاهر، مزون الحمادي، لميا الحمادي، محمد حمد الكربي، ليلك كوجك، هيا الشامسي.

أما الشوط الثاني فقد أقيم بجولة واحدة تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 سم وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 32 فارساً، أنهى منهم 27 فارساً المسار من دون أخطاء وتصدر الترتيب: محمد حمد الكربي، سيف الكربي، مزون الحمادي، عبد الله المازمي، عصام زبيبي، مجد المناديلي، محمد أنس أبو كلام، ليليك كوجك، ريم المازمي، لطيفة الجسمي، لميا الحمادي، مهرة الشامسي، محمد فائق أبو الكلام، حميد الحمادي، تمارى ظاهر، لوسي إيلزابيث، علي محمد مساعد، نانسي عبد الله، ريم المازمي، لطيفة الجسمي، وسيم شمدين، هيا الشامسي، شيخة المدفع، نيكولا أمبروسيكيا، ياسمين حمادي، كايلا ظاهر.

وأقيم الشوط الثالث وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة تنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 27 فارساً، أنهى منهم ١١ فارساً المسار من دون أخطاء وهم: علي بن خادم، أحمد عبد الله أمين، ريم المازمي، سالم أحمد السويدي، عصام زبيبي، عبد الله المازمي، هشام غريب، محمد أنس أبو كلام، عصام زبيبي.

وقام بتتويج الفرسان الفائزين في نهاية المنافسات سلطان محمد خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

يشار الى ان نادي الشارقة للفروسية والسباق يحتضن خلال الموسم الصيفي عشر بطولات صيفية في الصالة المغطاة بالنادي وهذه البطولات هي فرصة لثقل المواهب وتنمية قدرات الفرسان لاستقبال الموسم الرسمي لبطولات قفز الحواجز في الدولة مع بداية شهر أكتوبر.