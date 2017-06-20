«إنجي» تستحوذ على 40% من أسهم «تبريد»

أبوظبي (الاتحاد)

اتفقت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، على بيع 40% من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، إلى شركة «إنجي».

وفي إطار هذه الصفقة، تقوم مبادلة، التي تملك حالياً نحو 82% من أسهم «تبريد» (من خلال الجمع بين حقوق الملكية وسندات إلزامية التحويل)، بتحويل كل سنداتها إلزامية التحويل إلى أسهم عادية، حيث تحصل شركة «إنجي» على 1,086,211,654 سهم (تعادل حصة 40% في «تبريد») مقابل سعر وقدره نحو 2.62 درهم للسهم الواحد. وتحتفظ «مبادلة» بالـ 1,136,507,713 سهما، ليصبح إجمالي حصتها في «تبريد» نحو 42%.

وتظل «مبادلة» أكبر المساهمين في شركة «تبريد»، بعد إنجاز صفقة البيع التي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العرية المتحدة والمتوقع استكمالها خلال الربع الثالث من عام 2017. كما اتفقت «مبادلة» وشركة «إنجي» على ترتيبات تعاون معينة تهدف إلى دعم استراتيجية النمو في شركة «تبريد» وفريقها الإداري، باعتبارهما مساهمين على المدى الطويل في الشركة.

وقال حميد الشمّري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة للاستثمار»: «تمضي شركة (تبريد) بخطى ثابتة على مسار النمو، حيث تمتلك الشركة رأس مال جيداً وتواصل تحقيق عوائد مجزية للمساهمين بصورة منتظمة، كما تشهد قاعدة عملائها نمواً مستمراً. وسوف تستفيد شركة (تبريد) من خبرة شركة (إنجي) كمشغل لمؤسسات عالمية المستوى تعمل في قطاع المرافق العامة. وقد كانت (مبادلة)، وستبقى أحد أهم المساهمين الرئيسين في (تبريد)».