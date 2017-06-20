«ألعاب الشيخة هند للسيدات» تعتمد برنامج المنافسات

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لـ«دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» البرنامج الزمني وجدول المنافسات للنسخة الخامسة من الدورة الأكبر من نوعها التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة عن موعد انطلاق المنافسات خلال الفترة من 9 إلى 25 نوفمبر المقبل، وتقام منافساتها في نادي دبي ستارز بمنطقة المزهر، ونادي الوصل، وممشى الخوانيج، ومضمار ند الشبا الرياضي، ونادي دبي للشطرنج والثقافة، ومركز دبي الدولي للبولينج، كما حددت اللجنة المنظمة موعد فتح باب التسجيل الذي يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.

حددت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول منافسات النسخة الخامسة من الدورة، حيث تنطلق المنافسات يوم الخميس 9 نوفمبر وتدشن بطولة البولينج منافسات الدورة، تليها بطولة سباق الطريق التي تقام يوم الجمعة 10 نوفمبر، فيما تنطلق منافسات بطولات كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة والريشة الطائرة يوم السبت 11 نوفمبر، وتنطلق منافسات بطولة الشطرنج يوم الأحد 12 نوفمبر، وتقام منافسات بطولة الدراجات الهوائية يوم الأربعاء 15 نوفمبر، كما تقام منافسات بطولة السباحة يوم الجمعة 17 نوفمبر، وتنطلق منافسات بطولة كرة الطاولة يوم السبت 18 نوفمبر، على أن تقام المباريات النهائية لبطولات السلة واليد والطائرة يوم الخميس 23 نوفمبر، ويقام حفل ختام الدورة يوم السبت 25 نوفمبر.

وقالت موزة المري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة رياضة المرأة، رئيس اللجنة المنظمة: «تحرص لجنة رياضة المرأة على تحديث وتطوير الدورة كل عام من أجل مواكبة كل التطلعات وإجراء التحديثات وزيادة الفعاليات والألعاب التي تحظى بشعبية بين النساء من مختلف الجنسيات والأعمار، وفتح باب المشاركة للمزيد من القطاعات لرفع مستوى التنافس وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النساء لممارسة الرياضة والمشاركة في الألعاب التي يفضلنها، وهو ما يساهم في رفع مستوى المرأة الرياضي ويحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها اللجنة، وهو دعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، ونشر وعي وثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة، والتأكيد على دورها كعامل أساسي في المحافظة على صحة المرأة وقدرتها على القيام بأعباء الحياة اليومية بيسر وسهولة».