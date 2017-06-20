دبي (الاتحاد)
عقدت موانئ دبي العالمية اتفاقية شراكة مع «ليجولاند دبي»، تقوم بموجبها بصفتها راعياً رسمياً لـ«محطة الميناء» بدعم مدرسة القوارب ومرافق الميناء الترفيهية في الحديقة المائية. وتتيح مدرسة القوارب الفرصة للأطفال تعلم قيادة قواربهم بأنفسهم، فيما تعتبر المنطقة الخاصة بالميناء البحري جزيرة مخصصة للعب، يمكن للأطفال فيها التسلق والتجول في المرافق المتوافرة يتعرفون خلالها إلى عمليات الميناء المختلفة.
ويمكن للأهالي كذلك مرافقة أطفالهم في جولات القوارب، أو الاستمتاع بمنطقة الجلوس الخاصة بالكبار المطلّة على مناطق اللعب.
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ولا شك في أن هذه الحقبة مثيرة بالنسبة للعقول الشابة والشغوفة بالمغامرة لفهم كيفية سير تجارتنا، والتفكير في مهن المستقبل بالنسبة لهم».
وقال سيجفريد بورست، المدير العام لـ(ليجولاند دبي): «نحن متحمسون لرعاية موانئ دبي العالمية للميناء ومدرسة القوارب في (ليجولاند دبي)، ونسعى دائماً لمزج التعلم بالمرح في أعمالنا. وتكمن أهمية الشراكة مع موانئ دبي العالمية في إيمانهم بضرورة إثراء حياة وتجارب الأجيال القادمة، لتمثل بذلك تكملة لمبادراتنا الجارية».