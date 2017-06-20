دبي (الاتحاد)

‬عقدت ‬موانئ ‬دبي ‬العالمية ‬اتفاقية ‬شراكة ‬مع «‬ليجولاند ‬دبي»‬، ‬تقوم ‬بموجبها ‬بصفتها ‬راعياً ‬رسمياً ‬لـ«‬محطة ‬الميناء» ‬بدعم ‬مدرسة ‬القوارب ‬ومرافق ‬الميناء ‬الترفيهية ‬في ‬الحديقة ‬المائية. وتتيح مدرسة القوارب الفرصة للأطفال تعلم قيادة قواربهم بأنفسهم، فيما تعتبر المنطقة الخاصة بالميناء البحري جزيرة مخصصة للعب، يمكن للأطفال فيها التسلق والتجول في المرافق المتوافرة يتعرفون خلالها إلى عمليات الميناء المختلفة.

ويمكن للأهالي كذلك مرافقة أطفالهم في جولات القوارب، أو الاستمتاع بمنطقة الجلوس الخاصة بالكبار المطلّة على مناطق اللعب.

وقال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «تعد هذه الشراكة فرصة مميزة بالنسبة لنا للتواصل مع قادة المستقبل، ‬وتعريفهم ‬بأسلوب ‬شائق ‬ومرح ‬بأهمية ‬الموانئ ‬في ‬حياتهم ‬اليومية ‬وفي ‬تطور ‬بلدانهم ‬ومجتمعاتهم.‬ وبصفتنا ‬رائدين ‬في ‬مجال ‬التجارة ‬العالمية ‬والخدمات ‬اللوجستية، ‬نبادر ‬من ‬خلال ‬شراكات ‬كهذه ‬إلى ‬سد ‬الفجوة ‬المعرفية ‬في ‬مجال ‬عملنا ‬لضمان ‬استدامة ‬القطاع ‬من ‬خلال ‬استقطاب ‬الأجيال ‬الشابة، ‬إذ ‬نقوم ‬عبر ‬تثقيف ‬وتعليم ‬الأطفال ‬عن ‬التجارة، ‬بتشجيع ‬المشاركة ‬في ‬قطاعنا ‬على ‬المدى ‬الطويل ‬الذي ‬يشهد ‬تغيرات ‬متسارعة ‬يحكمها ‬تطبيق ‬تقنيات ‬جديدة، ‬ما ‬يعني ‬توافر ‬فرص ‬عمل ‬جديدة ‬تتناسب ‬ومهارات ‬الأجيال ‬الشابة»‬. وأضاف: «تستخدم عملياتنا اليوم سيارات من دون سائق وطائرات من دون طيار ورافعات آلية، تتم قيادتها عن بعد عبر أجهزة تحكم، إضافة إلى أن المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والروبوتات ستحقق هي الأخرى تغييرات ملموسة.

ولا شك في أن هذه الحقبة مثيرة بالنسبة للعقول الشابة والشغوفة بالمغامرة لفهم كيفية سير تجارتنا، والتفكير في مهن المستقبل بالنسبة لهم».

وقال سيجفريد بورست، المدير العام لـ(ليجولاند دبي): «نحن متحمسون لرعاية موانئ دبي العالمية للميناء ومدرسة القوارب في (ليجولاند دبي)، ونسعى دائماً لمزج التعلم بالمرح في أعمالنا. وتكمن أهمية الشراكة مع موانئ دبي العالمية في إيمانهم بضرورة إثراء حياة وتجارب الأجيال القادمة، لتمثل بذلك تكملة لمبادراتنا الجارية».