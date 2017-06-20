«دانة غاز» تزود حملة الصكوك بمعلومات إعادة الهيكلة

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شركة «دانة غاز» حملة صكوكها لحضور اتصال هاتفي الساعة 4 من مساء الأربعاء المقبل، لتزويدهم بمزيد من المعلومات عن إعادة هيكلة الصكوك المخطط لها والسياق العام الصحيح لذلك، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة في البيان، إنها ستتواصل مباشرة من خلال الاتصال مع جميع حملة صكوكها، لتوضيح خلفية الأسباب التي دعت الشركة للإعلان عن عدم قانونية صكوكها، والحل المقترح من قبل الشركة لمتابعة السير في الموضوع، والخطوات التي اضطرت لاتخاذها في الوقت الحالي لحماية مركزها ومصالح جميع الأطراف المرتبطة بها.

وذكرت أن هذه الدعوة جاءت بعد عدة محاولات للتواصل من قبل دانة غاز مع لجنة حملة الصكوك التي تم تشكيلها مؤخراً لطلب عقد اجتماع أو إجراء اتصال هاتفي معها، حيث رفضت اللجنة جميع هذه المحاولات.

وبينت أنها ستواصل مساعيها للوصول إلى اتفاق عادل يرضي الطرفين لإعادة الهيكلة والدخول في حوار مثمر وبناء مع جميع حملة الصكوك.