خيول الإمارات تواجه الأقوياء في افتتاح «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)

تتجه الأنظار عصر اليوم إلى مضمار أسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول الذي يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية، تتنافس على ألقاب أبرز الأشواط، ويعتبر المهرجان مناسبة اجتماعية كبيرة تحرص الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على حضورها مع أفراد الأسرة المالكة، إلى جانب كبار المسؤولين وملاك الخيل في العالم.

ويتضمن المهرجان، إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال، ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم.

ويشهد المهرجان مشاركة قوية لخيول الإمارات في مختلف الأشواط في مواجهة العمالقة والأقوياء، على أمل تحقيق نتائج جيدة تضاف إلى سجل مشاركاتها السابقة في المهرجان، ويحتفل المهرجان هذا العام، بمناسبة مرور أكثر من 300 عام على انطلاقه لأول مرة في 11 أغسطس 1711، ويذكر أنه لم يتم تخصيص يوم السيدات في هذا المهرجان السنوي حتى عام 1807 في عهد الملكة آن، حين بدأت سيدات القصر الملكي بالحضور إلى السباق لإبداء الإعجاب بالخيول والمتسابقين قبل أن يتطور الأمر، ويتحول إلى حفل لاستعراض الأزياء والقبعات التي تضفي المرح والفرح.

ويحظى المهرجان بتغطية إعلامية متميزة من جميع أجهزة الإعلام البريطانية التي تحرص على تقديم الحدث في الصورة المطلوبة، ويشهد المهرجان خلال أيامه الخمسة، مشاركة نخبة من أبرز الخيول من مختلف أنحاء العالم، تتنافس في مختلف المسافات لتضفي المتعة والإثارة إلى عشاق السباقات.