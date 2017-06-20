خيول الإمارات تواجه الأقوياء في افتتاح «رويال أسكوت»

محمد حسن (دبي)
تتجه الأنظار عصر اليوم إلى مضمار أسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول الذي يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية، تتنافس على ألقاب أبرز الأشواط، ويعتبر المهرجان مناسبة اجتماعية كبيرة تحرص الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا على حضورها مع أفراد الأسرة المالكة، إلى جانب كبار المسؤولين وملاك الخيل في العالم.
ويتضمن المهرجان، إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال، ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم.
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ويحظى المهرجان بتغطية إعلامية متميزة من جميع أجهزة الإعلام البريطانية التي تحرص على تقديم الحدث في الصورة المطلوبة، ويشهد المهرجان خلال أيامه الخمسة، مشاركة نخبة من أبرز الخيول من مختلف أنحاء العالم، تتنافس في مختلف المسافات لتضفي المتعة والإثارة إلى عشاق السباقات.
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