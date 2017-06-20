دبي (الاتحاد)

ناقشت مجموعة «إينوك» مع كبار مسؤولي شركة شيفرون، علاقة العمل الحالية والتعاون الاستراتيجي والفرص التجارية المحتملة بينهما.

جاء ذلك، خلال اجتماع ضم كلاً من سعيد الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «إينوك»، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، مع مايك ويرث نائب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي في شركة شيفرون، والسيد جاي بريور نائب رئيس تطوير الأعمال في شيفرون، في الوقت التي تواصل فيه «إينوك» توسيع أعمالها عبر مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وقال سعيد الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة «إينوك»: «تربط «إينوك» و«شيفرون» علاقة عمل طويلة الأمد منذ أكثر من عقدين، واستناداً لذلك، نواصل النظر في التعاون المستقبلي الذي يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين، ونأمل أن نستكشف مزيداً من الفرص الجديدة للتعاون».

فيما رحب مايكل ويرث نائب رئيس شركة شيفرون بالاجتماعات المتكررة مع مجموعة «إينوك»، وقال: عقدت شركتا «شيفرون» و«إينوك» شراكة قوية منذ نحو عقدين من الزمن، وسنظل ملتزمين بالتعاون المستمر فيما بيننا.