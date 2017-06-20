«أدنـوك» تفتتـح مستـودعاً لـوقـود الطيران في مطار أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أدنوك للتوزيع» التابعة لها، أمس رسمياً، «المستودع الشمالي» لوقود الطيران الواقع ضمن مطار أبوظبي الدولي.

حضر حفل الافتتاح عبد الله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة بشركة أدنوك، والمهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع. كما حضر الحفل كذلك أعضاء من الإدارة التنفيذية لشركتي «أدنوك» و«أدنوك للتوزيع»، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين كان من ضمنهم عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي.

وقال عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق والتجارة بشركة أدنوك: «يمثل افتتاح المستودع الشمالي في مجمع مبنى المطار الجديد التابع لمطار أبوظبي الدولي أحدث خطوة ضمن استراتيجيتنا للتوسع والهادفة إلى تلبية احتياجات العملاء في قطاع الطيران. نقوم اليوم عبر مجموعة أدنوك بتزويد 34 طائرة بالوقود في كل ساعة عبر 26 مستودع وقود في مختلف مناطق دولة الإمارات. هناك أكثر من 200 عميل إقليمي ودولي في القطاعين المدني والعسكري يعتمدون على خدماتنا ومنتجاتنا عالية الجودة والتي نقدمها ملتزمين بأكثر معايير الصحة والسلامة والبيئة صرامة ودقة».

وبلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لتطوير مشروع المستودع الشمالي لوقود الطيران في مشروع مجمع مبنى المطار الجديد بمطار أبوظبي الدولي 750 مليون درهم (أكثر من 200 مليون دولار)، بهدف تلبية الطلب المتنامي بقوة على وقود الطيران من الاتحاد للطيران وشركات الطيران الأخرى المرتبطة بها. ويتمتع المستودع الشمالي بسعة تخزينية تصل إلى 96 مليون ليتر، أي ما يكفي لتعبئة 38 حوض سباحة أولمبي، حيث سيكون هذا المستودع المصدر الوحيد في المطار لوقود (Jet A1) المصنع وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية.

وأضاف الظاهري: «تحظى النظم والعمليات المتطورة لأدنوك للتوزيع باعتراف دولي كبير لما تحظى به من موثوقية عالية، والتزام بمواعيد تقديم الخدمات، وانخفاض في معدلات الحوادث، وانخفاض التكاليف الإجمالية. ما نمتلكه من معدات ومنشآت حديثة تؤهلنا بالفعل للانضمام لقائمة أفضل مزودي وقود الطيران حول العالم».

ومن جانبه، قال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «يسعدنا افتتاح (أدنوك) هذا المرفق الجديد، حيث يعد ذلك الإنجاز خطوة جديدة نحو استكمال مجمع مبنى المطار الجديد. وإن العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين، مثل أدنوك، يعزز من قدرتنا على تقديم أحد أفضل مباني المطارات على الإطلاق، مما يدعم مسيرتنا نحو تحقيق رؤيتنا في أن نكون مجموعة المطارات الرائدة في العالم».

ويوفر المستودع الشمالي ما يصل إلى 6.5 مليون ليتر من الوقود في الساعة من خلال 24 مضخة، يتم إدارتها بواسطة نظام أساسي للتحكم بشبكة عمليات تتيح المجال لتزويد أكثر من 100 طائرة بالوقود بشكل متزامن. كما يمتاز المستودع بنظام متطور لقياس مستويات الوقود في خزاناته، أنظمة كشف الحرائق ومكافحتها من خلال جهاز تحكم منطقي ومنفصل قابل للبرمجة، في حين يتم ضمان استمرارية الخدمات من خلال مولد احتياطي كامل يزود الطاقة الكهربائية اللازمة للمستودع ومضخاته في حال حدوث انقطاع للكهرباء من الشبكة الرئيسة.

يذكر أن مشروع مجمع مبنى المطار الجديد ضمن مطار أبوظبي الدولي المدعوم من المستودع الشمالي الجديد لوقود الطيران؛ يسهم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030، خاصة مع ما يمتلكه من مقومات تؤهله للتعامل مع ما يزيد على 30 مليون مسافر سنوياً عند تشغيله بقدرته التشغيلية الكاملة.