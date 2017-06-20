«كهرباء الشارقة» تنجز 8 آلاف تصميم بالمخطط الذكي منذ بداية العام

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة أنه تم اعتماد مخططات وتصاميم المشاريع لـ8325 مخططاً ذكياً منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر يونيو 2017 من خلال خدمة المخطط الذكي التي أطلقتها إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة العام الماضي.

وشملت المخططات التي تم اعتمادها 4565 مخططاً ذكياً لمشروعات الكهرباء، و1691 مخططاً ذكياً للمياه، و2069 لمشروعات الغاز الطبيعي، حسب بيان أمس.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن إطلاق خدمة المخطط الذكي لاعتماد تصاميم ومخططات المشاريع يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد، مشيراً إلى أن العمل وفقاً لبرنامج المخطط الذكي ساهم في تحسين خدمات الهيئة، الاستغناء عن المخططات الورقية بنسبة 100%.

وأكد أن الهيئة تحرص على تقديم خدمات عالية الجودة في مجال الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وتحقيق توجه حكومة الشارقة للتحول الذكي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات الهيئة.

وأشار إلى أن المخطط الذكي يمثل نقلة نوعية في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لسكان إمارة الشارقة، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات التي تبنتها الهيئة لترقية الأداء في كل قطاعات العمل ومواكبة متطلبات مسيرة التنمية بالإمارة وتحقيق رضا المتعاملين مع الهيئة.

ومن جانبها أوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة أن خدمة المخطط الذكي الذي اعتمدته هيئة كهرباء ومياه الشارقة عبر تطوير تكنولوجيا مبتكرة للحفاظ على البيئة المستدامة ساهم بشكل كبير في تقديم خدمات أفضل للمشتركين والاستغناء عن المخططات الورقية بالكامل وانخفاض معدل الانتظار في تخليص المعاملة من 45 دقيقة إلى 8 دقائق وارتفاع نسبة رضا المشتركين عن الخدمات التي تقدمها إدارة الخدمات المشتركة لتصل إلى 90% وفقاً للاستبيان الذي نفذته الهيئة مؤخراً.

وأكدت أن الهيئة سعت إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير خدماتها وتلبية احتياجات وتطلعات سكان الإمارة في تخفيض وقت الانتظار بنسبة 25% في عام 2016، كما بلغ معدل وقت الانتظار لتخليص المعاملات من 45 دقيقة إلى 50 دقيقة، حيث شهد العام الماضي ارتفاعاً في تقديم طلبات اعتماد مخططات وتصاميم المشاريع ليصل إلى 13 ألف طلب، مما تطلب وضع خطة استراتيجية للتحول الإلكتروني من خلال تطبيق فكرة مبتكرة وهي خدمة المخطط الذكي الهادفة لتقديم أفضل الخدمات المشتركين.