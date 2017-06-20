«ديوا» تشغل محطة «التنقل» نهاية أغسطس المقبل

دبي (الاتحاد)

‬أعلن سعيد ‬محمد ‬الطاير، ‬العضو ‬المنتدب ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬«ديوا» عن ‬قرب ‬تشغيل ‬محطة ‬التحويل ‬الرئيسية «‬التنقل» ‬جهد ‬132/‏11 ‬كيلوفولت، ‬وبقدرة ‬تحويلية ‬150 ‬ميجافولت ‬أمبير، ‬ضمن ‬«إكسبو ‬2020 ‬دبي»، ‬حيث ‬وصلت ‬نسبة ‬الإنجاز ‬80%، ‬ومن ‬المتوقع ‬تشغيلها ‬بنهاية ‬أغسطس ‬المقبل. ‬

ومحطة «‬التنقل» ‬هي ‬إحدى ‬المحطات ‬الفرعية ‬الثلاث ‬التي ‬تنفذها ‬الهيئة ‬ضمن «‬إكسبو ‬2020 ‬دبي»، ‬وبدء ‬العمل ‬على ‬إنشائها ‬مطلع ‬يوليو ‬2015، ‬بتكلفة إجمالية ‬تصل ‬إلى ‬173 ‬مليون ‬درهم، ‬منها ‬80 ‬مليون ‬درهم ‬للمحطة ‬و93.6 ‬مليون ‬درهم ‬للكابلات ‬جهد ‬132 ‬ك. ‬ف.

وتقوم «الهيئة» ببناء 3 محطات تحويل رئيسية 132/‏11 كيلوفولت مع خطوط كابلات الجهد العالي 132 كيلوفولت، بأطوال تصل إلى 45 كلم وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم، وقامت بتسميتها «استدامة» و«تنقل» و«فرص»، بما يتوافق بشكل كامل مع شعار المعرض «تواصل العقول.. وصنع المستقبل»، وموضوعاته الفرعية الثلاثة المتمثلة في الاستدامة والتنقل والفرص. ومن المتوقع تشغيل محطة «استدامة» في أكتوبر 2017، ومحطة «فرص» في ديسمبر 2017. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم «الهيئة» بمشاريع تمديد شبكات نقل مياه رئيسة بأقطار 600 و1200 ملم ومحطات ضخ وشبكات توزيع، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم، وتهدف إلى رفع كميات التدفق المائي وضمان استمرارية الإمدادات الكافية للمياه لتلبية النمو المتسارع على المياه.

وقال الطاير: «تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستضافة أفضل نسخة لمعرض (إكسبو) يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في إمارة دبي، وفي إطار التزامنا بتعزيز الاستدامة التي تشكل ركيزة أساسية لـ(إكسبو 2020 دبي)، رصدت (الهيئة) ثلاثة مليارات درهم لمشاريعها المتعلقة بالطاقة النظيفة تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، سيوفر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لـ(إكسبو 2020 دبي) ما مقداره 400 ميجاوات من الطاقة النظيفة».