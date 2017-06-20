«ديوا» تشغل محطة «التنقل» نهاية أغسطس المقبل

دبي (الاتحاد)
أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» عن قرب تشغيل محطة التحويل الرئيسية «التنقل» جهد 132/11 كيلوفولت، وبقدرة تحويلية 150 ميجافولت أمبير، ضمن «إكسبو 2020 دبي»، حيث وصلت نسبة الإنجاز 80%، ومن المتوقع تشغيلها بنهاية أغسطس المقبل.
ومحطة «التنقل» هي إحدى المحطات الفرعية الثلاث التي تنفذها الهيئة ضمن «إكسبو 2020 دبي»، وبدء العمل على إنشائها مطلع يوليو 2015، بتكلفة إجمالية تصل إلى 173 مليون درهم، منها 80 مليون درهم للمحطة و93.6 مليون درهم للكابلات جهد 132 ك. ف.
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وقال الطاير: «تحقيقاً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستضافة أفضل نسخة لمعرض (إكسبو) يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في إمارة دبي، وفي إطار التزامنا بتعزيز الاستدامة التي تشكل ركيزة أساسية لـ(إكسبو 2020 دبي)، رصدت (الهيئة) ثلاثة مليارات درهم لمشاريعها المتعلقة بالطاقة النظيفة تماشياً مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي ترمي إلى توفير 7% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و25% بحلول عام 2030 و75% بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار، سيوفر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية لـ(إكسبو 2020 دبي) ما مقداره 400 ميجاوات من الطاقة النظيفة».