«إيمنسا» تطلق أول منشأة للطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

دبي (الاتحاد)
أطلقت مختبرات إيمنسا للتكنولوجيا، أول منشأة متخصصة للطباعة ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حسب ما أفادت الشركة في بيان أمس.
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ويقيم مهندسو إيمنسا المتخصصون في العديد من المجالات، ويشكلون أعلى قدر من الخبرة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، علاقات تعاون وثيقة مع الشركاء، من أجل تطوير أعمالهم والتوصل إلى حلول لمشاكلهم الصناعية الأكثر تعقيداً، وذلك من خلال توفير التصاميم الرقمية والميكانيكية المتكاملة وحلول التصنيع المتعددة للمواد. وتقدم الشركة أيضاً الاستشارات الكاملة حول دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات التصنيع.
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يشار إلى أن إيمنسا تأسست في العام 2016 بهدف تقديم حلول شاملة خاصة في المجالات التي تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد على إضافة قيمة لها. وتبدي الشركة أيضاً التزاماً إزاء البحث وتطوير تقنيات الطباعة، كما أنشأت تقنيات خاصة بها لتصنيع وإنتاج أشياء يتعذر التوصل إليها من دون الطباعة ثلاثية الأبعاد.