«إيمنسا» تطلق أول منشأة للطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات

دبي (الاتحاد)

‬أطلقت ‬مختبرات ‬إيمنسا ‬للتكنولوجيا، أول ‬منشأة ‬متخصصة للطباعة ‬ثلاثية ‬الأبعاد ‬في ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة، ‬تماشياً ‬مع «‬استراتيجية ‬دبي ‬للطباعة ‬ثلاثية ‬الأبعاد» ‬التي ‬أطلقها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، حسب ما أفادت الشركة في بيان أمس.

وتضم أحدث منشآت «إيمنسا» ثمانية أنظمة للطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوفر 30 مادة للإنتاج، وتم تجهيزها لبناء وتصنيع قطع الغيار والمكونات والنماذج الأولية بجودة عالية للعملاء في طيف متنوع من الصناعات، باستخدام مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تسخين الليزر الانتقائي (‏SLS)‬، ‬والطباعة ‬الحجرية «‬ستيروليثوغرافي» (‬SLA)‬، ‬والتشكيل ‬بالبثق (‬FDM)‬، ‬ونفث ‬المواد.

ويقيم مهندسو إيمنسا المتخصصون في العديد من المجالات، ويشكلون أعلى قدر من الخبرة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، علاقات تعاون وثيقة مع الشركاء، من أجل تطوير أعمالهم والتوصل إلى حلول لمشاكلهم الصناعية الأكثر تعقيداً، وذلك من خلال توفير التصاميم الرقمية والميكانيكية المتكاملة وحلول التصنيع المتعددة للمواد. وتقدم الشركة أيضاً الاستشارات الكاملة حول دمج الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات التصنيع.

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لمختبرات إيمنسا للتكنولوجيا: «هناك فرص كبيرة للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتبني الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يضمن لها تعزيز كفاءتها وقدرتها على المنافسة. ومن جانبنا ينصب تركيزنا على توفير حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد بمستوى عالمي وبطرق قابلة للاستمرار. إننا نفخر بفريقنا الذي يبدي شغفاً بالطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم والتصنيع، وبذلك يمكننا تغطية العملية برمتها لمساعدة عملائنا في كل خطوة، بدءاً من مفاهيم التصميم وخيارات المواد وحتى اختيار التكنولوجيا، ومن ثم إنتاج الطباعة بالأبعاد الثلاثية والمعالجة بعد انتهاء عملية الإنتاج».

يشار إلى أن إيمنسا تأسست في العام 2016 بهدف تقديم حلول شاملة خاصة في المجالات التي تعمل الطباعة ثلاثية الأبعاد على إضافة قيمة لها. وتبدي الشركة أيضاً التزاماً إزاء البحث وتطوير تقنيات الطباعة، كما أنشأت تقنيات خاصة بها لتصنيع وإنتاج أشياء يتعذر التوصل إليها من دون الطباعة ثلاثية الأبعاد.