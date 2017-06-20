«الإمارات العالمية للألمنيوم» تطلق مسابقة للروبوتات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مسابقة الروبوتات الأولى، وهي تحدٍّ لتصنيع الروبوتات بين طلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصنيع روبوت لمواجهة التحديات التي تواجه مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتعتمد المسابقة على تنظيم تحدٍّ بين طلبة الجامعات لتصميم وبناء وتشغيل روبوت مستقل قادر على تبطين خلايا الإنتاج التي يتم فيها صهر الألمنيوم.

وتتم هذه المهمة الصعبة في الوقت الحالي يدوياً.

وتعمل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً بشكل وثيق مع الأكاديميين لتحويل أحدث الأفكار العلمية إلى تكنولوجيا عملية يتم تطبيقها في المواقع الصناعية ومصاهر الشركة.