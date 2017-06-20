«بولت» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في سان سيرو

ميلان (الاتحاد)

حققت الجولة الثالثة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ 24، والتي أقيمت أمس الأول، في مضمار سان سيرو التاريخي بمدينة ميلان الإيطالية، نجاحات كبيرة في أول حضور لها ضمن الجائزة الكبرى لسباقات الخيل الإيطالية «جراند بري».

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لعام 2017، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتوج الجواد لايتينج بولت لواتر لاند بلقب السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر «ليستد» والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، إذ أحكم بولت سيطرته على السباق منذ انطلاقته وتألق طوال الشوط بإشراف المدربة فان دين بوس كارين، وبقيادة الفارس انت فرييسو بتحقيقه زمن (2:14:03 دقيقة)، وحل بعده ورود للخيالة السلطانية العمانية، والذي يشرف عليه المدرب كارلوس جوردان وقاده الفارس ماركو مونتيرزيو، فيما جاء بالمركز الثالث رامز العزيز لإسطبلات إدوان، ويشرف على تدريبه ريتشارد جي، والفارس مانويل مانيودي.

وقام في ختام السباق فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مستشار قطاع الفروسية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري من مجلس أبوظبي الرياضي، بتتويج الفائزين وتقديم الكأس لصاحب المركز الأول، وتسلمتها المدربة فان دين بوس كارين، والفارس الفارس انت فرييسو، فيما تسلم كأس المركز الثاني المدرب المدرب كارلوس جوردان، وكأس المركز الثالث المدرب ريتشارد جي.