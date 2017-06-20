الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك

أبوظبي (الاتحاد)

تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك، وفقاً للمؤشر السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومقره مدينة لوزان بسويسرا.

ويقيس المؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك العالمية من خلال استبانة يتضمن سؤال مؤسسات الأعمال ورجال الأعمال عن الإجراءات الميسرة والتسهيلات التي تقدمها هيئات الجمارك في 63 دولة حول العالم في مجال نقل البضائع من وإلى الدولة. كما يقيم التقرير الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، ويعتمد في منهجيته على آراء رجال الأعمال (33.3%) وعلى بيانات إحصاء (66.7%) تخدم 346 مؤشراً.

وقال معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان أمس، يمثل تبوؤ الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر مدى فعالية هيئات الجمارك، إنجازاً عالمياً كبيراً يضاف إلى سجل الإنجازات الخالدة للدولة في مجال الأداء الاقتصادي وكفاءة المؤسسات الحكومية وتوفير بيئة مثالية ومحفزة للاستثمار والعمل.

وأضاف معاليه أن هذه الإنجازات التي تزداد وتتنوع يوماً بعد يوم في القطاعات الاقتصادية كافة، تعكس الرؤية المستقبلية والقدرة العالية على التخطيط وصياغة المبادرات واستشراف المستقبل التي تملكها قيادتنا الحكيمة، كما تعكس الطموح الذي يتوفر لدى الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية نحو الارتقاء إلى أعلى المراتب العالمية في مجال العمل الجمركي.