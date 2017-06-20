رزان المبارك: نجاحات متعددة في حماية البيئة والحفاظ عليها

أبوظبي (الاتحاد)

قالت رزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، إن مشهد أبوظبي كان مختلفاً جداً منذ 20 عاماً، ولكن مع التوسع السريع في عدد للسكان والبنية التحتية والاقتصاد، فقد تغيَّرنا نحن أيضاً بشكل يفوق التصور منذ منحنا التفويض الأصلي بوصفنا وكالة البحوث البيئية وتنمية الحياة البرية.

وأضافت: كانت بداياتنا متأصلة في البحوث البيئية، وقد ظل ذلك بطرق عديدة العمود الفقري لكل ما حققناه حتى الآن. في واقع الأمر، لا يتوافر سوى قدر ضئيل جداً من البيانات عن بيئتنا الطبيعية، وقد قامت إدارة البيئة على مدار 20 عاماً الماضية بجمع البيانات وتحليلها لتنمية معرفتنا الجماعية حول حالة البيئة والتأثيرات البشرية.

وقد مكننا فهم بيئتنا ليس فقط من الحفاظ على تنوعنا البيولوجي، بل قادنا أيضاً إلى الوفاء بدورنا بصفتنا الجهة التنظيمية البيئية في إمارة أبوظبي.

وبينت أن الفهم المتعمق لحالة بيئتنا يعد خير إعلان عن جهودنا في القضايا المتعلقة بالجودة البيئية، مثل تحسين جودة المياه البحرية وجودة الهواء، وحماية مياهنا الجوفية الثمينة، وفهم التأثيرات المحتملة لتغيُّر المناخ، وكيفية التخفيف منها، ووضع أدوات سياسة مناسبة لضمان نمونا على نحو مستدام قدر الإمكان.لقد حققنا العديد من النجاحات من حيث حماية البيئة والحفاظ عليها.