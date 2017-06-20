خلدون المبارك: دور أكثر أهمية لـ «مبادلة» في تنفيذ الخطة الاقتصادية للإمارة

أبوظبي(الاتحاد)

قال معالي خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار، إن شركة «مبادلة» تأسست في عام 2002 لدعم رؤية الأب المؤسس لها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رأى أن التنمية المستدامة ووجود قاعدة اقتصادية متنوعة يعتبر أمراً حيوياً لتحقيق الازدهار في أبوظبي على المدى الطويل.

وتابع: على مدار تاريخها الممتد على مدار 14 عاماً، كان دور شركة «مبادلة» يتمثل في تقوية وتعزيز مركز الإمارة في القطاعات المتنوعة والأسواق والصناعات، وإنشاء بنية تحتية تدعم التطور الصناعي التجاري والاجتماعي، ونشر رأس المال على الصعيد العالمي.

وأضاف في لقاء نشر في «تقرير أبوظبي 2017»: يظهر الأثر الإيجابي على المدى الطويل لهذه المبادرات عبر قيادة السوق لهذه الأصول وكذلك من خلال الفوائد الأشمل مثل، إيجاد الوظائف ونمو الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتابع: تعد حقيقة أن القطاعات غير النفطية تشكل ما يزيد على 64% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي نقطة فخر مهمة، فمن حيث تسريع التنمية الاقتصادية لأبوظبي، فإن الاندماج مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) لتكوين شركة مبادلة للاستثمار أحد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعميق جهود تنويعها.