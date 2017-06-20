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سلطان الجابر: استراتيجية النمو توفر صناعات تحويلية أكثر ربحية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017

أبوظبي(الاتحاد)

قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، إن الشركة راجعت جميع الأصول، والمزايا التنافسية وإمكانيات السوق الناشئة، واستناداً إلى هذه المراجعة الشاملة، وضعنا استراتيجية النمو لعام 2030، والتي من شأنها توفير صناعات تحويلية أكثر ربحية، وصناعات تكاملية أكثر قيمة وإمدادات أكثر اقتصادية ومستدامة من الغاز.

وقال في مقابلة نشرت عبر تقرير أبوظبي 2017، الذي أجرته أكسفورد برنس جروب،: نحن نسعى لموازنة التركيز بين الحفاظ على الكفاءة وتحسين الأداء مع الاستثمارات المستهدفة التي ستحقق النمو الذكي.

وقال: يأتي في قلب استراتيجية النمو هذه نموذج جديد للشراكة تحدده روح الابتكار والانفتاح على الفرص ورغبة في مشاركة المخاطر.

وفي الاتجاه المقابل، سيساعدنا شركاؤنا على الإنفاق بحرص على كل برميل ننتجه من خلال تطبيق أحدث تقنيات وتأمين، وصولاً أكبر للسوق. بينما على جانب الصناعات التحويلية، ستساعدنا الشراكات بطريقة تماثلية في توسيع نشاط أعمال البتروكيماويات بالتماشي مع الطلب المتنامي السريع على المنتجات الأعلى قيمة.

وحول الزخم الموجِّه وراء خطط التوسع في الصناعات التحويلية لشركة أدنوك، قال: في النهاية، يتمثل هدفنا في ضمان تحلي شركة أدنوك بالمرونة للتأثير السلبي والاستجابة للتأثير الإيجابي، وهذا سيتطلب نمواً متواصلاً لقدرة الصناعات الاستخراجية وتوازنها مع أنشطة أعمال الصناعات التحويلية الموسعة، نحن نعتقد أن هناك فرصة هائلة لزيادة الربحية، من خلال إحداث تكامل بين أنشطة أعمالنا في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات. وتعد منشأة «بروج» الممتدة في الرويس الآن أكبر مصنع من نوعه في العالم، حيث تنتج 4.5 مليون طن سنوياً من البولي أوليفينات». ... المزيد
     
 

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