شريهان.. أسطورة الفوازير الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)
شريهان صاحبة اسم حفر في ذاكرة الجمهور المصري والعربي، وتحديداً خلال شهر رمضان الكريم، الذي قدمت فيه فوازيرها الشهيرة التي حرص الجميع على مشاهدتها بشغف في موعدها المحدد عقب الإفطار في رمضان.
وجاءت بدايتها مع الشهر الكريم في طفولتها، حين شاركت عام 1973، وهي في التاسعة من عمرها في مسلسل «المعجزة» أمام عمر الحريري، وليلى طاهر، وفي عام 1982 شاركت في مسلسل «سر الغريبة» مع مصطفى فهمي، ونبيل نور الدين، ثم «أرزاق» مع نور الشريف، وإحسان القلعاوي، و«وعادت الأيام» مع يوسف شعبان، وعفاف شعيب، و«الامتحان» مع جميل راتب، وسناء يونس، و«دعوني أعيش» مع سناء جميل، وسمير غانم، و«الجلاد والحب» مع فريد شوقي، وجميل راتب، وفي عام 1984 شاركت في الملحمة الدرامية الغنائية «الليل والقمر» مع عمر فتحي، وعبدالبديع العربي، وهو من المسلسلات التي ارتبط بها الجمهور ارتباطاً كبيراً عند عرضه، خصوصاً وأن أحداثه احتوت على قصة رومانسية مشوقة بين حبيبين من بيئتين مختلفتين، حالت الظروف دون تتويج علاقتهما بالزواج.
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