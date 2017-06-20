محمد الشامسي: استمرار النمو التصاعدي لاقتصاد أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أن الشركة واصلت تحقيق نمو في عام 2016 في جميع السلع والقطاعات، متوقعا أن يستمر هذا المسار التصاعدي لأن اقتصاد إمارة أبوظبي يعتبر قويًا جدًا وتعكس الموانئ النشاط الاقتصادي، إضافة إلى أنه تم دمج ميناء خليفة بالكامل مع منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، ما يحفز دخول المزيد من شركات الأعمال إلى مجال أوساط التخزين.

وقال الشامسي في لقاء مع مجموعة اكسفورد للأعمال، نشر في تقرير أبوظبي 2017: «نقدم مجموعة كاملة من الحلول لشركات الأعمال التي تعتمد بشكل كبير على نشاط الميناء - استراتيجيتنا المتمثلة في «ما وراء البوابة»، ويعد توسيع منطقة التجارة الحرة بميناء خليفة عنصرًا رئيساً بهذه الاستراتيجية.

وتابع : «لدينا 100 كيلومتر مربع من المنطقة الحرة المتاخمة لثاني أسرع ميناء نموًا في العالم، وهو ما يشكل حافزًا مهما للمستثمرين الدوليين الذين لديهم خطط نمو في هذا المجال».