  • الثلاثاء 25 رمضان 1438هـ - 20 يونيو 2017م

الأعمال الكرتونية معالجة كوميدية لقضايا مجتمعية

أبطال من ورق ينافسون نجوماً على «كعكة رمضان»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017

تامر عبد الحميد وسعيد ياسين (أبوظبي، القاهرة)

تزايد الإقبال على مسلسلات الكرتون، حتى أنها جذبت نجوماً للمشاركة في بطولتها، خصوصاً أنها تحظى بمشاهدة عالية، ولا تحتاج إلى مجهود، حيث يتوقف دور النجم عند تسجيل الصوت فقط، كما أقبلت قنوات فضائية على عرضها في توقيتات ذات مشاهدة عالية خلال شهر رمضان، واللافت أنها خلعت عنها رداء الطفولة وتوجهت لمناقشة قضايا مجتمعية شائكة، وتناول مواضيع دينية وتثقيفية.

هدف سام

اعتبر المخرج الإماراتي حيدر محمد، صاحب سلسلة المسلسل الكرتوني الشهير «شعبية الكرتون»، الذي يعرض حالياً على شاشة «سما دبي» في موسمه الـ12، أن الكرتون ليس للترفية فقط، إنما يجب أن يحمل رسائل مجتمعية، معتبراً أن هدفها الأسمى التثقيف ومحاكاة الواقع ومواكبة العصر، وعرض مشكلات حياتية تهم الكبير قبل الصغير. وقال: إن الكرتون أصبح منافساً قوياً للمسلسلات التلفزيونية التي تعرض في «ماراثون رمضان».

وشدد على ضرورة دعم «الكرتون» من قبل القنوات التلفزيونية المحلية، وقال: «الأعمال الكرتونية لا تقل أهمية عن الدرامية، وفي بعض الأحيان قد تتفوق عليها في نسبة المشاهدة، خصوصاً أن الرسوم المتحركة لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، وتجذب الصغار والكبار، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني أن أتراجع عن القرار الذي اتخذته سابقاً بإيقاف إنتاج وتصوير حلقات جديدة من «شعبية الكرتون»». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 