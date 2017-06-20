أبطال من ورق ينافسون نجوماً على «كعكة رمضان»

تامر عبد الحميد وسعيد ياسين (أبوظبي، القاهرة)

تزايد الإقبال على مسلسلات الكرتون، حتى أنها جذبت نجوماً للمشاركة في بطولتها، خصوصاً أنها تحظى بمشاهدة عالية، ولا تحتاج إلى مجهود، حيث يتوقف دور النجم عند تسجيل الصوت فقط، كما أقبلت قنوات فضائية على عرضها في توقيتات ذات مشاهدة عالية خلال شهر رمضان، واللافت أنها خلعت عنها رداء الطفولة وتوجهت لمناقشة قضايا مجتمعية شائكة، وتناول مواضيع دينية وتثقيفية.

هدف سام

اعتبر المخرج الإماراتي حيدر محمد، صاحب سلسلة المسلسل الكرتوني الشهير «شعبية الكرتون»، الذي يعرض حالياً على شاشة «سما دبي» في موسمه الـ12، أن الكرتون ليس للترفية فقط، إنما يجب أن يحمل رسائل مجتمعية، معتبراً أن هدفها الأسمى التثقيف ومحاكاة الواقع ومواكبة العصر، وعرض مشكلات حياتية تهم الكبير قبل الصغير. وقال: إن الكرتون أصبح منافساً قوياً للمسلسلات التلفزيونية التي تعرض في «ماراثون رمضان».