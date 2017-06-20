نورة الكعبي: 3 مليارات درهم مساهمة «أبوظبي للمعارض» في اقتصاد الإمارة

أبوظبي(الاتحاد)

أكدت نورة الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، ورئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، أن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض يعتبر بالنسبة لمجال السياحة أهم القطاعات في أبوظبي، حيث يحقق العديد من المزايا المباشرة وغير المباشرة.

ففي عام 2016، ساهم مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمبلغ 3 مليارات درهم في القيمة الاقتصادية للإمارة ودعم ما يزيد على 16 ألف وظيفة في سياحة الأعمال بفضل الجهود الهائلة لشركائنا وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى أنه مع عقد المعارض والمؤتمرات، يستفيد الشخص من التعرُّض لأحدث التكنولوجيا والخبرة الفنية والمعدات في كل قطاع، حيث كان هذا الجهد الجماعي مفيدًا بشكل لا يصدق في تحقيق الرؤى المرتبطة للدوائر الحكومية في أبوظبي.

وأضافت: بالنسبة لمركز أبوظبي الوطني للمعارض، فإن هذه الاستراتيجية الواضحة، التي تأسست مع أصحاب المصلحة لدينا ـ تساعدنا في تقديم العروض لاستضافة المؤتمرات الدولية.

ويعد قطاع الصحة خير مثال، حيث عملنا مع الجمعيات الطبية في الإمارات العربية المتحدة، وقدمنا عروضًا لعقد مؤتمرات في جميع أنحاء العالم.