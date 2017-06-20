هزاع بن زايد: الإمارات تسير بثبـات نحو تحقيق أهدافها التنموية

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسير بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية، مضيفاً سموه أن الدولة استمرت خلال العام المنصرم في دفع عجلة التطوير والبناء، وأطلقت مشاريع استراتيجية طموحة، وتحققت إنجازات عدة.

وأضاف سموه، في الكلمة الافتتاحية لتقرير مجموعة أكسفورد للأعمال 2017، أن المرونة هي أبرز ما يميز استراتيجيات دولة الإمارات، ما يمكنها من تجاوز التحديات والاستفادة من التحولات التي تمر بها المنطقة والعالم وتحويلها إلى فرص.

وقال سموه، إن دولة الإمارات بشكل عام وعاصمتها أبوظبي بشكل خاص تحولت إلى نموذج عالمي في التنمية والتطوير والابتكار.. وفيما يلي نص الكلمة:

تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات نحو تحقيق أهدافها التنموية وسط إقليم تعصف به تحديات جمّة، وعالم يشهد تحولات سريعة، لكن تبقى المرونة أبرز ما يميز استراتيجيات دولة الإمارات، ما يمكنها من تجاوز التحديات والاستفادة من التحولات التي تمر بها المنطقة والعالم وتحويلها إلى فرص، مستفيدة من عزيمة وإصرار قيادتها الحكيمة، وإخلاص ووفاء أبنائها وبناتها وتفانيهم في أداء واجباتهم، والذين هم محور اهتمامها وأساس نهضتها وخزين ازدهار في حاضرها ومستقبلها.