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عويضة المرر: النمو السكاني يتطلب تنفيذ وسائل نقل مستدام
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تاريخ النشر: الثلاثاء 20 يونيو 2017

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي النمو السكاني في المستقبل يتطلب تنفيذ وسائل نقل جماعي لضمان توافر نظام نقل مستدام يدعم التنمية في المدينة.

وأضاف معاليه: «إن اندماج دائرتي النقل والشؤون البلدية سيؤدي إلى تحسين وضع الدائرة الجديدة لصياغة السياسات وتنفيذها بهدف تحسين وتكامل واستدامة الخدمات في كل من قطاعي الشؤون البلدية والنقل».

وأوضح معاليه في حوار نشر في تقرير «أبوظبي 2017»، أجرته مجموعةُ ‬أكسفورد ‬للأعمال: «أضحت الدائرتان الآن كياناً واحداً قادراً على وضع خطط التطوير وتنفيذها في إطار هيكل متكامل يحقق أفضل ربط بين متطلبات عملية التطوير ومكوناتها.

وتشمل هذه البنية التحتية المرافق العامة والطرق وشبكات النقل التي تلبي احتياجات الجمهور وتفي بمتطلبات التطوير الحالية والمستقبلية».

وتابع: «من حيث المبدأ، فإنّ اندماج الكيانات الحكومية يحدّ من البيروقراطية ويُقلّل من تداخل الإجراءات ويُؤثّر بصورة إيجابية على الأداء ويخدم مصالح المتعاملين والمستثمرين». ... المزيد
     
 

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