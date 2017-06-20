«أكسفورد» تُطلق تقرير «أبوظبي 2017»

أبوظبي (الاتحاد)

‬يوفر ‬تقرير ‬جديد ‬أعدته ‬مؤخراً ‬مجموعةُ ‬أكسفورد ‬للأعمال ‬نظرة ‬شاملة ‬حول ‬المناخ ‬الاستثماري ‬في ‬أبوظبي ‬في ‬ضوء ‬استمرار ‬انخفاض ‬أسعار ‬السلع، ‬خلال ‬عامَي ‬2016 ‬و2017.

ويوفر التقرير«أبوظبي 2017» تغطية ‬مفصّلة ‬للأهداف ‬الإنمائية ‬للحكومة ‬المحلية ‬عقب ‬إصدار ‬الخطة ‬الخمسية ‬الجديدة ‬للإمارة، ‬مع ‬التركيز ‬بصورة ‬خاصة ‬على ‬كبرى ‬عمليات ‬الاندماج ‬والتوحيد ‬التي ‬شهدها ‬العام ‬الفائت ‬في ‬مجال ‬الصناديق ‬السيادية ‬وقطاعات ‬الطاقة ‬والمصارف ‬والتعليم.

ويتابع التقرير الاقتصادي الحادي عشر للمجموعة بشأن أبوظبي التوجّهَ الحالي نحو التنويع الاقتصادي، حيث تواصل الاستثمارات الرئيسة، مثل سوق أبوظبي العالمي وكليفلاند كلينيك أبوظبي تعزيزها للنفوذ الإقليمي للإمارة في مجالات مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية.

ولا يزال تحسين الربط بوسائط النقل محط اهتمام الإمارة، وقد تمّ في تقرير عام 2017 ‬تقييمُ ‬الأعمال ‬الجارية ‬في ‬الأراضي ‬المحيطة ‬ببناء ‬مجمع ‬المطار ‬في ‬مطار ‬أبوظبي ‬الدولي ‬والتوسعة ‬في ‬ميناء ‬خليفة.