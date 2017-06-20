«أكسفورد» تُطلق تقرير «أبوظبي 2017»

أبوظبي (الاتحاد)
يوفر تقرير جديد أعدته مؤخراً مجموعةُ أكسفورد للأعمال نظرة شاملة حول المناخ الاستثماري في أبوظبي في ضوء استمرار انخفاض أسعار السلع، خلال عامَي 2016 و2017.
ويوفر التقرير«أبوظبي 2017» تغطية مفصّلة للأهداف الإنمائية للحكومة المحلية عقب إصدار الخطة الخمسية الجديدة للإمارة، مع التركيز بصورة خاصة على كبرى عمليات الاندماج والتوحيد التي شهدها العام الفائت في مجال الصناديق السيادية وقطاعات الطاقة والمصارف والتعليم.
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ولا يزال تحسين الربط بوسائط النقل محط اهتمام الإمارة، وقد تمّ في تقرير عام 2017 تقييمُ الأعمال الجارية في الأراضي المحيطة ببناء مجمع المطار في مطار أبوظبي الدولي والتوسعة في ميناء خليفة.
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