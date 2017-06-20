سكينة أصنيب (نواكشوط)

يقبل موريتانيون في رمضان على الاعتكاف بالمساجد والتكافل الاجتماعي والقيام بالأعمال الصالحة، ويحرصون على الاستفادة من بركة هذه الأيام بصلة الرحم وممارسة عاداتهم وتقاليدهم الرمضانية الأصيلة، وأبرزها «زغبة رمضان».

ويتميز رمضان في موريتانيا بطقوس خاصة، يحرص عليها الكبار والصغار، أهمها حضور الدروس الدينية التي يقيمها العلماء والشيوخ في منازلهم أو في المساجد والمراكز الثقافية، وحتى في الساحات العامة لجذب أكبر عدد من الحضور، وتتناول هذه الدروس عظمة شهر رمضان والقيم السمحة التي يرمز إليها الصوم، مثل إعانة الفقراء والتصدق وصلة الرحم والمبادرة إلى فعل الخير، وغيرها من الأعمال العظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى.

ويحرص الموريتانيون على إقامة صلاة التراويح وقيام الليل ليس فقط في العشر الأواخر من رمضان، بل على طول الشهر للاستفادة من روحانيته وأجره المضاعف، ويبدي الشباب اهتماماً كبيراً بطقوس رمضان، حيث يعينون أهاليهم على صلة الرحم وتقديم المساعدات لذوي القربى والمحتاجين والمشاركة في أعمال الخير والبر، وقضاء الوقت بين السحور وآذان الفجر في تلاوة القرآن الكريم.

ومن الطقوس التي يحرص عليه الرجال في رمضان حلاقة شعر الرأس أو التقليل منه للحصول على «زغبة رمضان» تبركاً بالشعر الذي ينبت في هذا الشهر، وتعرف محال الحلاقة إقبالاً كبيراً في الأيام الأولى للشهر الفضيل.