أوباما يعفو عن مسرب وثائق ويكيليكس و64 آخرين

واشنطن (وكالات)

أعلن البيت الأبيض أمس الأول، أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما أصدر عفوا عن الجندي السابق برادلي مانينج المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس والذي تحول جنسياً وأصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينج، في قائمة تضمنت 64 اسماً بينهم الجنرال السابق جيمس كارترايت الذي أدين بالإدلاء بإفادة كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقالت الرئاسة الأميركية إن مانينج الذي حكم عليه القضاء العسكري في أغسطس 2013 بالسجن لمدة 35 عاماً بجريمة تسريب أكثر من 70 ألف وثيقة سرية إلى موقع ويكيليكس سيخرج من السجن في 17 مايو بموجب قرار رئاسي أصدره أوباما في آخر أيام عهده، وشمل العفو 64 شخصاً وتخفيف الأحكام الصادرة بحق 209 آخرين.

ويأتي العفو عن مانينج (28 عاما) بعد أيام قليلة على إعلان موقع ويكيليكس أن مؤسسه جوليان أسانج مستعد لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن الجندي السابق، بالرغم من «عدم دستورية ملف وزارة العدل الفاضح».

وتضمنت قائمة العفو التي أصدرها أوباما، الجنرال السابق جيمس كارترايت الذي أدين بالإدلاء بإفادة كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) خلال تحقيق حول تسريبات تتعلق بهجوم معلوماتي أميركي استهدف البرنامج النووي الإيراني عام 2010.