كاميرا مدمجة تلتقط صور «سيلفي» بوضوح «4 كيه»

يحيى أبوسالم (دبي)

كاميرات العدسات الأحادية القابلة للتبديل، هي الخيار الأمثل لعشاق الصورة والتصوير، ولكن عن الحديث عن كاميرات مدمجة «صغيرة الحجم»، قادرة على منافسة الكاميرات ذات العدسة الأحادية، وتمتاز بدقة عالية جداً تصل إلى 20 ميجابكسل وخاصية تقريب بصري بواقع 30 إكس، وهو الذي يكافئ عدسة قابلة للتبديل بمقاس 35 مم: 24 &ndash720 مم، فلابد من الإشارة إلى كاميرا باناسونيك اليابانية «لوميكس DC-TZ90» المدمجة والجديدة كلياً، والقادرة على التقاط صور سيلفي بدقة 4K.

لوميكس الجديدة

طرحت باناسونيك كاميرا LUMIX DC-TZ90 الجديدة لتكون النموذج الجديد ضمن سلسلة TZ (Travel Zoom) الشهيرة. وتتميز الكاميرا الجديدة بدقة محسنة من 20.3 ميجابكسل وخاصية تقريب بصري بواقع 30x (مكافئ لعدسة كاميرا بمقاس 35 مم: 24 &ndash720 مم) ضمن هيكل مدمج صغير الحجم، وإمكانية التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K. وبالإضافة إلى ذلك، تمكن الشاشة الخلفية القابلة للإمالة المستخدمين من تصوير مختلف أنواع صور &rsquoسيلفي&lsquo بما يشمل الصور البانورامية والصور بدقة 4k.

وتتميز الكاميرا بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع من مقاس 24مم وخاصية تقريب بصري بواقع ×30 من طراز LEICA DC VARIO-ELMAR المناسبة لجميع الأوضاع. ونظراً لانسجامها مع أكثر المعايير البصرية صرامةً لشركة &rsquoلايكا&lsquo، تقدم كاميرا LUMIX TZ90 أداءً بصرياً استثنائياً مع وضوح مذهل وأدنى حد ممكن من التشوه والتوهج. ويسمح المستشعِر الضوئي MOS فائق الحساسية بدقة 20.3 ميجابكسل ووحدة معالجة الصور المتقدِّمة Venus Engine بالتقاط صور عالية الدقة حتى في أوضاع التسجيل عالي الحساسية ضمن ظروف الإضاءة المنخفضة.