«Assassin’s Creed Origins» رؤية جديدة للألعاب

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة يوبي سوفت مؤخراً لعبتها المرتقبة Assassin’s Creed Origins رسمياً في مؤتمر E3 2017. حيث تمثل نسخة اللعبة رؤية جديدة كلياً للسلسلة والتي تضم عناصر آكشن وآر بي جي، حيث يمكن للاعبين الارتقاء بمستواهم وجمع الغنائم واختيار قدراتهم لتخصيص الشخصيات الخاصة بهم بالطريقة التي يريدون، كما سيختبرون نظام معارك جديد كلياً يتيح لهم الهجوم والدفاع ضد عدة أعداء في وقت واحد.

وبحسب ARABHARDWARE ستتيح اللعبة تجربة القصة المحسنة والحرية الكاملة للاعبين في اختيار المهام وإنجازها على وتيرته الخاصة. ومع توفر بلد كامل لاستكشافه، ابتداءً من الصحاري إلى الواحات الخصبة ووصولاً البحر الأبيض المتوسط وأضرحة الجيزة، سيقاتل اللاعبون الفصائل الخطيرة والوحوش البرية أثناء استكشافهم لهذه الأرض الشاسعة والتي لا يمكن التنبؤ بما تخبئه لهم. «هكذا وصفت شركة Ubisoft لعبة Assassin’s Creed Origins باختصار.

أهم الميزات:

- اللعبة سوف تمتلك جزءاً كبيراً جداً من مصر إن لم يكن كله، حيث جاء ذكر «استمتع في بلد كاملة» متحدثين عن وجود بلد كاملة من الصحراء للبحر الأحمر ومن البحر المتوسط إلى مقابر الجيزة ومدن الفيوم، وهذا فقط يرينا أننا ربما سوف نرى خريطة كبيرة جداً قريباً.

- اللعبة سوف تمتلك نظام Skills وتطويرا فعالا، حيث إنك سوف تبدأ بعداد بدائي جداً لا تجد فيه Hidden Blade على أقل الايمان وتبدأ في التطور واحدة تلو الأخرى حتى تصل إلى كل شيء، ومع تطوير المهارات أيضا لتخصص الشخصية وقدرتها على طريقة اللعب الخاصة بك.

- تزويد النسخة الجديدة من اللعبة بنظام المعارك مختلف تماماً عما كنا نراه.

- اللعبة ستصدر رسمياً لجهاز Xbox One X عند إطلاقه يوم 27 اكتوبر، وبعدها سيتم طرحها على أجهزة Xbox One وPS4 وPS4 Pro والكمبيوتر الشخصي.