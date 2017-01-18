مقتل 47 موالياً للحكومة بعملية انتحارية شمال مالي

باماكو (أ ف ب)

قتل 47 عنصراً من المتمردين السابقين وعناصر مجموعات مسلحة موالية للحكومة في غاو بشمال مالي أمس، في عملية انتحارية استهدفت تجمعاً لهم في هذه المدينة، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي في مالي، نقلاً عن مصادر رسمية.

وينتمي الضحايا إلى تنسيقية حركات أزواد (التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق) ومجموعات مسلحة موالية للحكومة، كانت تستعد للمشاركة في دوريات مختلطة، حسب ما هو وارد في اتفاق السلام الموقع في مايو 2015 بين باماكو وهذه المجموعات المسلحة.

وأعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا الحداد الوطني لثلاثة أيام على ضحايا الاعتداء الذي اعتبر الأكثر دموية في البلاد. وأعلن التلفزيون المالي الرسمي «أو آر تي إم» نقلا عن مصادر رسمية، أن الحصيلة المؤقتة حتى الآن تشير إلى مقتل «47 شخصاً ووقوع الكثير من الجرحى».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي في بيان، أن «عشرات القتلى سقطوا، إضافة إلى عشرات الجرحى» في هذا الاعتداء، موضحة أن المعسكر كان يضم نحو 600 مقاتل.

وأفاد مصدر عسكري داخل بعثة الأمم المتحدة بأن «الانتحاري قدم في سيارة وفجر نفسه» صباحاً، بينما كان مقاتلو مجموعات عدة «يتحضرون للقيام بدورية مشتركة».