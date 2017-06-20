السعي والعمل.. أهم أسباب الرزق

حسام محمد (القاهرة)

يقول تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)، «سورة الملك: الآية 15»، ويقول العلماء إن من أهم أبواب المباركة في الرزق أن يقوم الإنسان بالسعي والاجتهاد في اجتناء الخيرات، وأن يستشعر الجد والنشاط، وأن يطرح العجز والكسل، فهذه هي سنة الله في خلقه.

يقول الدكتور محمد كمال إمام عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر وأستاذ الشريعة بجامعة الإسكندرية، إن الإسلام حث المسلمين على العمل والسعي كوسيلة لكسب الرزق والله تعالى يقول: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ...)، ونعلم أن الأنبياء والرسل كلهم كانوا يعملون ولكل واحد منهم مهنة يتكسب منها قوته، والثابت أن الشرائع السماوية كلها كانت تحث على الكسب من عمل الأيدي حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لو قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها»، وأرشدنا يوم أن جاءه رجل من الأنصار يسأله، فقال له: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى: حِلس - كساء يفرش في البيت - نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب - إناء - نشرب فيه الماء، قال: ائتني بهما، فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: من يشتري هذين؟، قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال من يزد على درهم؟ مرتين أو ثلاثاً، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشترِ بأحدهما طعاما وانبذه إلى أهلك، واشترِ بالآخر قدوماً فائتني به، فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً، قال صلى الله عليه وسلم: «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة».

يضيف د. كمال إمام: والسعي في العمل لا بد أن يلزمه إتقان العمل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه»، كذلك لا بد أن يكون السعي إلى الحلال.

وعلى الإنسان، وهو يسعى لكسب قوته أن يدرك أن الله هو الرزاق وألا يتكاسل ولا ينتظر أن تمطر السماء عليه فضَّة وذهباً بل يكون بالسعي الجاد والعمل الدؤوب والتماس أسباب الرزق وعدم التواكل بحجة أن الله يرزق وأن الرزق مكتوب حيث إن هذا يتعارض مع التوكل على الله.