الأسلحة الإسلامية.. زخارف جمالية ومهام قتالية

مجدي عثمان (القاهرة)

التفت هواة الاقتناء في أوروبا مع حلول القرن 13ه - 19م، إلى تفرد صناعة الأسلحة الإسلامية، فعملوا على جمعها لتظهر فيما بعد مجموعة هنري موسر شارلوتنفيل في متحف بيرن، ومجموعة اللورد هيرتفورد في قصر هيرتفورد بلندن، إضافة إلى مجموعة الأسلحة الإمبراطورية في فيينا.

والمجموعات المنوعة لمتحف إسطنبول بتركيا والمتحف الحربي بالقاهرة، كما كان لشركة الهند الشرقية نصيب من أرث أدوات المعارك الإسلامية.

ولم يكن الإقبال على جمع تلك الأسلحة تأريخاً لأداة القتال فقط، وإنما للنواحي الجمالية فيها، فقد زينها الصانع المسلم بالذهب والفضة ورصعها بالأحجار الكريمة، والزخارف الإسلامية النباتية والهندسية، والكتابات العربية التي حملت الآيات القرآنية والأدعية.

ويذكر المؤرخون أن «سعد بن سيل»، جد قصي بن كلاب لأمه، كان أول من حلى السيوف بالفضة والذهب، كما أشار ابن خلدون إلى ازدهار صناعة السيوف في دمشق، ومنها سيوف «مؤاب، والإيلة»، وكانت صناعتها تتم بأسلوب يطلق عليه «الدمشقية». وبرزت مزايا السيف الدمشقي خلال الحروب الصليبية، وأخذ المحاربون الصليبيون يبحثون عن سر ذلك، وكانت تلك السيوف تصنع من الفولاذ الجوهر الدمشقي.