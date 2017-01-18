مقتل 37 مسلحاً من «طالبان» بينهم 8 من القادة في أفغانستان

كابول (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية أمس، مقتل 37 مسلحا من حركة «طالبان» بينهم ثمانية من القادة البارزين بالحركة، خلال العمليات العسكرية المشتركة في الساعات الـ24 الماضية، بينما اعتقلت مديرية الأمن القومي الأفغانية 31 إرهابيا من شبكة «حقاني» في مداهمات منفصلة بإقليم خوست جنوب شرق البلاد.

وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس، أن العمليات العسكرية المشتركة جرت في أقاليم كونار وكابيسا وأوروزجان وهيرات وقندوز وباجلان وهلمند. وقال بيان من الوزارة إن 14 مسلحا أصيبوا أيضا وتم اعتقال ثلاثة آخرين، من بينهم باكستانيان.

وقتل قادة طالبان الثمانية في منطقة «موسى قلعة»، وهم «الملا طاهر المسؤول عن تمويل الجماعة، وحاجي ناصر الذي كان يجند عناصر الجماعة، وحاجي خادم الذي يتولى قيادة الوحدة الحمراء لطالبان، وحاجي روحاني قائد الظل للحركة لمنطقة مارجاه بإقليم هلمند، وحاجي لال قائد الظل لطالبان لمنطقة ناوزاد بإقليم هلمند أيضا، وحاجي كمال قائد الوحدة الحمراء لمنطقة نهر السراج، وحاجي خالد نائب حاكم الظل لطالبان لاقليم أوروزجان، والملا صادق أغا القائد العسكري لطالبان لاقليمي قندهار وهلمند». وأضاف البيان أن اثنين من المتمردين الباكستانيين كانا من بين 36 قتلوا في العمليات التي جرت بإقليم هلمند. وذكرت الوزارة أن أربعة مخابئ لـ«طالبان» دمرت أيضا بالعمليات بمنطقة جريشك. وقتل مسلح آخر في تاجاب بإقليم كابيسا شرقا وأصيب آخر.

من جهة أخرى، اعتقلت مديرية الأمن القومي الأفغانية 31 إرهابيا من شبكة «حقاني» بمداهمات منفصلة بإقليم خوست. وذكرت وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، أنه تم اعتقال هؤلاء الإرهابيين في ضواحي مدينة خوست عاصمة الإقليم، مضيفا أنهم تورطوا في أنشطة عنف بالإقليم.