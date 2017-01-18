مقتل 37 مسلحاً من «طالبان» بينهم 8 من القادة في أفغانستان

كابول (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الافغانية أمس، مقتل 37 مسلحا من حركة «طالبان» بينهم ثمانية من القادة البارزين بالحركة، خلال العمليات العسكرية المشتركة في الساعات الـ24 الماضية، بينما اعتقلت مديرية الأمن القومي الأفغانية 31 إرهابيا من شبكة «حقاني» في مداهمات منفصلة بإقليم خوست جنوب شرق البلاد.
وذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس، أن العمليات العسكرية المشتركة جرت في أقاليم كونار وكابيسا وأوروزجان وهيرات وقندوز وباجلان وهلمند. وقال بيان من الوزارة إن 14 مسلحا أصيبوا أيضا وتم اعتقال ثلاثة آخرين، من بينهم باكستانيان.
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من جهة أخرى، اعتقلت مديرية الأمن القومي الأفغانية 31 إرهابيا من شبكة «حقاني» بمداهمات منفصلة بإقليم خوست. وذكرت وكالة «باجوك» الأفغانية للأنباء، أنه تم اعتقال هؤلاء الإرهابيين في ضواحي مدينة خوست عاصمة الإقليم، مضيفا أنهم تورطوا في أنشطة عنف بالإقليم.