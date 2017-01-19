زلازل قوية تهز وسط إيطاليا ولا إصابات

روما (رويترز)
هزت مجموعة من الزلازل القوية وسط إيطاليا أمس، لتثير فزع السكان الذين عانوا العام الماضي زلازل أسفرت عن سقوط قتلى، وتجبر مئات المدارس على إغلاق أبوابها وتوقف حركة القطارات وقطارات الأنفاق في روما. وصعبت عواصف ثلجية غطت أجزاء من مناطق لاتسيو ومارشيه وأبروتسي مهمة التحقق من وقوع أضرار أو إصابات محتملة.
وأعلن رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني إنه ليس هناك أي خسائر في الأرواح بسبب الزلازل.
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وذكرت وسائل إعلام محلية أن برج الجرس في أماتريتشه الذي كان تضرر بشدة من الزلزال انهار تماما أمس.
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وهرع السكان في المناطق القريبة من مركز الزلزال شمال شرق روما إلى الشوارع والحقول، فيما كانت الأرض تهتز تحت أقدامهم.