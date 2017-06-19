منفذ هجوم لندن الإرهابي: سأقتل جميع المسلمين!

أبوظبي (الاتحاد نت)

روى شهود عيان تفاصيل الهجوم الإرهابي العنصري الذي استهدف مسلمين أثناء خروجهم من مسجد بالعاصمة البريطانية لندن الليلة الماضية وقالوا إن منفذ الهجوم، وهو رجل يميني متطرف، كان يصيح قائلاً: «سأقتل جميع المسلمين!»

ودهس رجل أبيض يبلغ من العمر 48 عاماً ويقود سيارة فان مصلين لدى مغادرتهم أحد المساجد في لندن فجر اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر في واقعة قال مجلس مسلمي بريطانيا إنها عمل متعمد ناجم عن رهاب الإسلام أو ما يعرف أيضا باسم «الإسلاموفوبيا».

وقال المجلس إن السيارة دهست المصلين لدى خروجهم من مسجد فينسبري بارك أحد أكبر مساجد بريطانيا.

وقال الشهود، بحسب ما نقلته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، إن مجموعة من المارة أوقفوا السائق المتطرف بعد الهجوم وسلموه إلى الشرطة.