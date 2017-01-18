«التعاون الإسلامي» يطالب بتدخل دولي لمنع إبادة «الروهينجا»

عواصم (وكالات)

طالب مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص إلى ميانمار (بورما) أمس، الأمم المتحدة بالتدخل في ولاية راخين في ميانمار لمنع مزيد من التصاعد في العنف ضد المسلمين الروهينجا وتجنب إبادة جماعية أخرى على غرار ما حدث في كمبوديا ورواندا، فيما تعقد المنظمة في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة وضـع أقلية الروهينجا المسلمة.

وقال المبعوث الخاص سيد حامد البار إن الصراع الذي أودى بحياة 86 شخصا ودفع ما يقدر بنحو 66 ألفا للفرار إلى بنجلادش منذ اندلاعه في التاسع من أكتوبر 2016 لم يعد قضية داخلية وإنما بات محل اهتمام دولي.

وأضاف أنه ينبغي لمنظمة التعاون الإسلامي السعي من أجل تدخل الأمم المتحدة.

وقال البار في كوالالمبور «لا نريد رؤية إبادة جماعية أخرى مثلما حدث في كمبوديا أو رواندا». وأضاف «المجتمع الدولي اكتفى بالمشاهدة وكم شخصا قتل، لدينا دروس من الماضي ينبغي أن نتعلم منها ونعرف ما يمكننا فعله». وتمثل منظمة التعاون الإسلامي 57 بلدا وتمثل صوتا جماعيا للعالم الإسلامي.