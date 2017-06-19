معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن تحركاً إعلامياً سيتم اتخاذه على مستويات وصُعُد مختلفة، خليجياً ومحلياً، بهدف منع القنوات الرياضية القطرية و«بي إن سبورت» من استمرارها من احتكار الحقوق التلفزيونية بمختلف البطولات العالمية، ومخالفة حق القنوات المحلية في مختلف الدول العربية من حقها القانوني في هذه الحصول على تلك الحقوق.

وينتظر أن يشهد التحرك المنتظر، والذي تم تحديد خطواته الأولى مؤخراً، تواصلاً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية، عبر التنسيق والتشاور والمخاطبات الرسمية، لتبين الأسباب القانونية لأحقية كل دولة في التنافس على الحقوق التلفزيونية، في نطاقها الجغرافي كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

وتفيد المتابعات أن من ضمن الملف المتوقع أن يتم تقدمه للفيفا والاتحاد الآسيوي، ويشترك به دول المقاطعة «الخليجية» وعلى رأسها الإمارات والسعودية، إلى جانب مصر، كل ما يتعلق بالمباريات المقامة في الإمارات، سواء الآسيوية للمنتخب أو دوري أبطال آسيا أو البطولات العالمية ككأس العالم للأندية التي تستضيفه أبوظبي ديسمبر المقبل، وحتى كأس آسيا 2019 بالإمارات، بهدف تسهيل بث تلك البطولات عبر القنوات الإماراتية المحلية، إلى جانب باقي دول المنطقة، خاصة في ظل المقاطعة الحالية لقطر والشركات التابعة لها.

وتؤكد المتابعات أن هناك تنسيقاً بين الجهات الإعلامية، لمختلف الدول التي قاطعت قطر لدعمها للإرهاب أو مختلف الدول العربية، يجري ذلك لكسر احتكار عملية عرض الحقوق بطرق ملتوية لجميع الدول، وكأنه وصاية قطرية، رغم أنها «غير قانونية» ومن دون أي تكليف أو تخويل من هذه الدول بما يتيح لها ذلك.