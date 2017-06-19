معتز الشامي (دبي)
علمت «الاتحاد» أن تحركاً إعلامياً سيتم اتخاذه على مستويات وصُعُد مختلفة، خليجياً ومحلياً، بهدف منع القنوات الرياضية القطرية و«بي إن سبورت» من استمرارها من احتكار الحقوق التلفزيونية بمختلف البطولات العالمية، ومخالفة حق القنوات المحلية في مختلف الدول العربية من حقها القانوني في هذه الحصول على تلك الحقوق.
وينتظر أن يشهد التحرك المنتظر، والذي تم تحديد خطواته الأولى مؤخراً، تواصلاً مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية، عبر التنسيق والتشاور والمخاطبات الرسمية، لتبين الأسباب القانونية لأحقية كل دولة في التنافس على الحقوق التلفزيونية، في نطاقها الجغرافي كما هو معمول به في مختلف دول العالم.
|
وتؤكد المتابعات أن هناك تنسيقاً بين الجهات الإعلامية، لمختلف الدول التي قاطعت قطر لدعمها للإرهاب أو مختلف الدول العربية، يجري ذلك لكسر احتكار عملية عرض الحقوق بطرق ملتوية لجميع الدول، وكأنه وصاية قطرية، رغم أنها «غير قانونية» ومن دون أي تكليف أو تخويل من هذه الدول بما يتيح لها ذلك.
|