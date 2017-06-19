«نفط الشارقة» لا تتوقع تعطل إمدادات الغاز القطري للإمارات

الشارقة (رويترز)

قال المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية أمس الأحد، إنه لا يتوقع تعطل تدفقات الغاز الطبيعي القادمة من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب الأزمة الدبلوماسية في المنطقة.

وأبلغ حاتم الموسى الصحفيين «لم نلحظ حتى الآن أي تأثير على صعيد الغاز فيما يتعلق بقطر... خط الأنابيب بين أبوظبي وقطر لم يتأثر. وأضاف «لم نلحظ ولا نتوقع أي تعطل لإمدادات الغاز من خط الأنابيب دولفين». ويربط خط أنابيب الغاز دولفين حقل الشمال القطري العملاق بالإمارات وسلطنة عمان، وكان أول مشروع غاز عبر الحدود بين دول الخليج العربية.