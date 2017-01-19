عواصم (وكالات)

أصدر المدعون الأتراك، أمس، أوامر اعتقال بحق 243 من أفراد الجيش في 54 إقليماً، ضمن التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو، كما اعتقلت قوات الأمن التركية تسعة أشخاص مشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش»، في ولاية قونية وسط البلاد، و27 مشتبهاً فيه وأطفالهم الـ29 في بورصة. وذكر تقرير إخباري أمس أن الهجوم الذي وقع في ملهى ليلي تركي منتصف ليل 30 ديسمبر مباشرة، كان بتوجيه من تنظيم «داعش» في الرقة بسوريا. في حين أعرب رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو عن مخاوفه من التعديلات الدستورية المقترحة التي يجري البرلمان مشاورات بشأنها حالياً.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أمس: «إن المدعين الأتراك أصدروا أوامر اعتقال بحق 243 من أفراد الجيش، للاشتباه في استخدام هؤلاء الأفراد تطبيق (بايلوك) للتراسل عبر الهواتف الذكية الذي تقول الحكومة (إنه يستخدم من قبل شبكة فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب)». وذكرت وكالة أنباء (دوجان) أنه تم القبض على 33 فرداً من هؤلاء الأشخاص.

من جهة أخرى، نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر أمنية القول: «إن فرقاً تابعة لمديرية أمن الولاية نفذت عمليات مداهمة على أماكن عدة بالتزامن، ونجحت في القبض على تسعة أشخاص، فضلاً عن مصادرة بعض الوثائق والمستندات».

وأشارت المصادر إلى أن المقبوض عليهم «كانوا يروجون لأفكار التنظيم الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي».