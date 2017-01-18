الأردن يؤكد التزامه الدفاع عن المقدسات الدينية في القدس

عمان (د ب أ)

أكد الأردن أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يتحقق «إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن البعثة الأردنية في الأمم المتحدة تأكيدها التزام المملكة الثابت الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وحمايتها. وقالت البعثة «لا يمكننا فرض السلام، ولن يتم تحقيقه ما لم يقم الطرفان نفسهما باتخاذ إجراءات وقرارات جريئة تحد من التوتر والعنف وتبني الثقة بينهما». وأضافت أن «البيانات والتأكيدات الإسرائيلية بالتزامها السلام وحل الدولتين واستعدادها للمفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين لن يكون لها أي معنى ما لم تكن مقرونة بإجراءات فعلية على أرض الواقع على أساس القرارات الدولية».

وطالب الأردن أن تقوم إسرائيل بالنظر بموضوعية وإيجابية في التطورات الأخيرة، وأشار إلى أن استمرار سياسات إسرائيل «وتعنتها وخاصة الأنشطة الاستيطانية لا يمثل فقط عقبة أمام السلام ويقوض حل الدولتين، بل إنه يهدد أمنها بشكل رئيس».

ودعا الأردن إسرائيل إلى إدراك أن «الجهود الدولية لا تهدف إلى مناهضة إسرائيل بل إلى صون حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي».