عباس يدعو لحل الدولتين ويؤكد التمسك بالسلام

رام الله (وكالات)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، إن العام الحالي قد يكون الفرصة الأخيرة للحديث والعمل من أجل تطبيق حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ودعا عباس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أنجيه دودا، عقب اجتماعهما في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، إلى عدم إضاعة الفرصة القائمة لإحلال السلام في المنطقة، مؤكداً التمسك بالسلام «كخيار لا رجعة عنه». كما وجه دعوة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى «صنع السلام» في المنطقة، مؤكداً استعداد السلطة للعمل معه لتحقيق هذا الهدف.

وقال عباس، «سمعنا من ترامب بعض الكلمات أنه يريد أن يحل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذه بادرة طيبة فليتفضل ويضع مقترحاته وجهوده اللازمة على أساس قرارات الشرعية الدولية». وأكد عباس أنه لا يريد استعجال الأمور قبل تولي ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه إذا تم الحكم على تصريحاته التي جرت في الحملة الانتخابية فهي «غير مبشرة». وقال «من الأفضل أن ننتظر ترامب ويدخل البيت الأبيض ونسمع منه مباشرة كرئيس، وعند ذلك كل فعل سيكون له رد فعل، بمعنى إذا قرر أن ينقل السفارة إلى القدس سيكون لنا رد فعل سياسي ودبلوماسي، ونأمل ألا يحصل ذلك». وبين عباس أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس يجحف بالوضع النهائي للمفاوضات ويتماشى مع القرار غير الشرعي للحكومات الإسرائيلية السابقة بضم القدس الشرقية التي احتلت عام 1967.