أشرس قصف لقوات النظام على وادي بردى

عواصم (وكالات)
شنت القوات الحكومية و«حزب الله» والمليشيات الإيرانية الأخرى الموالية لها أمس، أشرس هجوم على منطقة وادي بردى في ريف دمشق الشمالي الغربي، بينما هزّ انفجار ليلي عنيف نفقاً بمنطقة حرستا بالغوطة الشرقية، متسبباً بمقتل 9 عسكريين من جيش النظام بينهم ضابط برتبة عميد. وإزاء خروقات الجيش الحكومي ومليشياته لوقف النار خاصة في وادي بردى وفي ريف إدلب، قرر فصيل «أحرار الشام» عدم المشاركة في محادثات أستانة المرتقبة الإثنين المقبل بين ممثلي النظام والفصائل المعارضة، متهماً أيضاً روسيا وهي أبرز رعاة المفاوضات، بالاستمرار في قصفها الجوي للمناطقة الخاضعة للمعارضة. وفيما جددت طهران رفضها مشاركة الولايات المتحدة في جولة استانة واعترضت أمس، على حضور دول من المنطقة، أعلن
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن اجتماع بلاده وروسيا وإيران سيعقد على مستوى الخبراء قبل انطلاق مفاوضات السلام السورية في العاصمة الكازاخية.
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بالمقابل، أكد المرصد أن مقاتلي «لواء فجر الأمة» التابع للمعارضة بريف دمشق، قاموا بتفجير نفق على جبهة إدارة المركبات قرب حرستا بغوطة دمشق الشرقية، كانت قوات النظام قد حفرته في وقت سابق. وأسفر التفجير عن مقتل ضابط بجيش النظام برتبة عميد مع 8 عناصر آخرين وسقوط عدد من الجرحى، ولا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بحالات حرجة ووجود معلومات عن مزيد من القتلى.
ومع تصاعد وتيرة خروق الهدنة، قال بيان صادر عن مجلس شورى حركة «أحرار الشام» أمس، إنه «بعد نقاش طويل جداً، تقرر ألا تشارك الحركة في المؤتمر لعدة أسباب»، بينها «عدم تحقق وقف النار... خصوصاً في منطقة وادي بردى واستمرار روسيا، إحدى الدول الراعية للمحادثات، قصفها الجوي في سوريا». وأكدت الحركة أنه «برغم هذه القرار إننا سنؤيد الأخوة الذاهبين للمؤتمر إن توصلوا إلى نتائج طيبة فيها مصلحة الأمة والتخفيف عنها». وأفادت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد أن جدول أعمال اجتماع أستانة سينحصر في بندين، هما: وقف نار شامل، بين قوات الحكومة والفصائل الموقعة على الاتفاقية، بينما يركز البند الثاني على «البحث في مبادئ الحل السياسي».