«التحالف» يسقط طائرة للنظام .. وإيران تقصف دير الزور

عواصم (وكالات)

أسقط التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» طائرة حربية لقوات الأسد في محافظة الرقة، فيما حققت قوات «سوريا الديمقراطية» تقدماً في مناطق جديدة في مدينة الرقة، بينما أعلنت ميليشيات «الحرس الثوري» الإيراني استهدافها مواقع في محافظة دير الزور للمرة الأولى من داخل الأراضي الإيرانية.

واتهمت قوات النظام السوري، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بإسقاط إحدى طائراته أمس، في محافظة الرقة بشمال البلاد. وقالت قوات النظام في بيان: «أقدم طيران التحالف الدولي بعد ظهر اليوم على استهداف احدى طائراتنا المقاتلة في منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبي أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة». وأضاف البيان الذي نقلته وكالة أنباء النظام «سانا» أن الطائرة سقطت وأن الطيار مفقود.

إلى ذلك، سيطرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أمس، على محاور في حي حطين وأطراف حي البريد في المنطقة الغربية للرقة، بينما استمرت الاشتباكات في شرق المدينة بين (قسد) وقوات النخبة السورية والقوات الخاصة الأميركية من جهة، وعناصر تنظيم «داعش» من جهة أخرى في شمال حي الصناعة. فيما أعلنت رئاسة الأركان التركية أن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا بهدف تسهيل حركة عبور السوريين الراغبين بقضاء عطلة العيد في الأراضي السورية.

من جهة أخرى، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين «داعش» من جانب، وقوات مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، في أطراف قرية كسرة جمعة عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات. وقال المرصد إن الاشتباكات تتواصل في محاولة من القوات تحقيق تقدم في المنطقة لاستكمال تطويق الرقة، ومحاصرة التنظيم عبر التقدم إلى الضفاف الجنوبية المقابلة لحي المشلب بشرق الرقة.