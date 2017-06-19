نيجيريا: نصف المعونات الغذائية لم تصل لضحايا «بوكو حرام»

لاجوس (رويترز)
ذكر مسؤول نيجيري أن ما يفوق نصف المعونات الغذائية التي أرسلتها الحكومة إلى شمال شرق البلاد لإغاثة الجوعى الذين شردتهم بوكو حرام من منازلهم «جرى تحويلها» ولم تصلهم مطلقاً. ولم يذكر المسؤول إلى أين حولت وما إذا كانت قد سرقت.
وهناك 1.5 مليون شخص على شفا المجاعة في شمال شرق نيجيريا، حيث قتلت الجماعة الإرهابية أكثر من 20 ألف شخص وأجبرت 2.7 مليون على الفرار خلال تمرد مستمر منذ ثماني سنوات.
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وتابع: «مسألة تحويل مسار مواد الإغاثة عرقلت عمليات توصيل الأغذية للنازحين، لكن أنظمة التوزيع الجديد ستحجمها بقوة».