نيجيريا: نصف المعونات الغذائية لم تصل لضحايا «بوكو حرام»

لاجوس (رويترز)

ذكر مسؤول نيجيري أن ما يفوق نصف المعونات الغذائية التي أرسلتها الحكومة إلى شمال شرق البلاد لإغاثة الجوعى الذين شردتهم بوكو حرام من منازلهم «جرى تحويلها» ولم تصلهم مطلقاً. ولم يذكر المسؤول إلى أين حولت وما إذا كانت قد سرقت.

وهناك 1.5 مليون شخص على شفا المجاعة في شمال شرق نيجيريا، حيث قتلت الجماعة الإرهابية أكثر من 20 ألف شخص وأجبرت 2.7 مليون على الفرار خلال تمرد مستمر منذ ثماني سنوات.

ودشن يمي أوسينباجو، القائم بأعمال الرئيس محمد بخاري المشروع في 8 يونيو لتوزيع الحبوب على 1.8 مليون شخص لا يزالون مشردين بسبب التمرد ويعيش كثير منهم في مخيمات. وقال المتحدث باسم أوسينباجو في بيان مساء السبت «أكثر من ألف شاحنة من الحبوب في طريقها الآن لتوصيل الحبوب سليمة إلى مستحقيها منذ بدء البرنامج الحالي في مقابل تقارير عن تحويل أكثر من 50 شاحنة من كل 100 من التي ترسل إلى الشمال الشرقي».

وتابع: «مسألة تحويل مسار مواد الإغاثة عرقلت عمليات توصيل الأغذية للنازحين، لكن أنظمة التوزيع الجديد ستحجمها بقوة».