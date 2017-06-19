مناورات أطلسية للدفاع عن «ثغرة» في البلطيق

وارسو (رويترز)

أجرت القوات الأميركية والبريطانية أول مناورة دفاعية واسعة النطاق لحلف شمال الأطلسي على الحدود بين بولندا وليتوانيا للتدريب على مواجهة احتمال أن تحاول روسيا عزل دول البلطيق عن بقية أعضاء التحالف الغربي. تمتد الحدود بين البلدين بطول 104 كيلومترات وسط أراض زراعية وتلال صغيرة في منطقة تعرف باسم ممر سوالكي والتي إذا استولت روسيا عليها فستعزل استونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وشاركت طائرات هليكوبتر أميركية وطائرات بريطانية على مدى يومين في تدريبات شملت كذلك قوات من بولندا وليتوانيا وكرواتيا في محاكاة للدفاع عن بؤرة التوتر المحتملة. وقال اللفتنانت جنرال الأميركي بن هودجيز «الممر معرض للخطر بسبب موقعه الجغرافي. ليس من المحتم وقوع هجوم بالطبع لكن.. إذا أغلق فسيكون هناك ثلاثة حلفاء في الشمال معزولين عن بقية التحالف».