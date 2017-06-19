العثور على جثث بحارة أميركيين فقدوا باصطدام مع سفينة

يوكوسوكا، كاناجاوا، اليابان (أ ف ب)

عثر على جثث عدد من البحارة الأميركيين الذين فقدوا بعد اصطدام مدمرتهم بسفينة شحن قبالة السواحل اليابانية، كما أعلنت البحرية الأميركية في بيان أمس موضحة أن الجثث كانت داخل أقسام غمرتها المياه داخل المدمرة.

وكان سبعة بحارة فقدوا منذ أكثر من 24 ساعة عقب الاصطدام الذي تسبب بأضرار جسيمة في الجانب الأيمن من المدمرة «يو اس اس فيتزجيرالد» وبتسرب المياه إلى أقسام منها ولا سيما منطقة الرسو وغرفة الإرسال.

وأعلن الأسطول السابع الأميركي في بيان «عُثر على جثث عدد من البحارة الذين فقدوا جراء الاصطدام بين المدمرة (يو اس اس فيتزجيرالد) وسفينة شحن». ولم يحدد البيان عدد الجثث التي تم العثور عليها أو ما إذا كان لا يزال هنالك مفقودون جراء الاصطدام الذي وقع أمس الأول، ولا يزال التحقيق جاريا لتحديد أسبابه.

ويجري خفر السواحل اليابانيون تحقيقاً في الاصطدام يتخلله استجواب الطاقم الفلبيني لسفينة الشحن.