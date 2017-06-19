رئيس البلدية: أخطاء وإهمال وراء حريق «برج لندن»

لندن (وكالات)

اعتبر رئيس بلدية لندن صادق خان أمس أن الحريق الذي أتى على برج جرينفيل السكني كان «حادثاً يمكن تفاديه» تسببت به «أخطاء وإهمال»، وكان خان يتحدث إثر صلاة أُقيمت في كنيسة قريبة من البرج تكريماً للضحايا.

وقال عبر (بي بي سي)، إن المأساة «حادث كان يمكن تفاديه، وكان ينبغي ألا يحصل»، مضيفاً: «هذه المأساة هي نتيجة أخطاء وإهمال من جانب المسؤولين السياسيين وبلدية (الحي) والحكومة».

وأتى الحريق الذي لا تزال أسبابه مجهولة، ليل الثلاثاء الأربعاء، على البرج الواقع غرب لندن ويرجح أنه أسفر عن 88 قتيلاً وفق حصيلة غير نهائية أدلت بها الشرطة أمس الأول، وأثارت هذه الحصيلة غضب الناجين وعائلات الضحايا الذين اتهموا السلطات بتجاهل النداءات التي أُطلقت حول سلامة البناء؛ لأن القاطنين فيه ينتمون إلى أسر متواضعة.

وفي مقال نشرته «ذي اوبزرفر» أمس اعتبر خان أيضاً أن «كشف الحقيقة كاملة حول ما حصل وتحديد ما إذا كانت تحذيرات قد تم تجاهلها هو أمر أساسي». وأضاف «نحن مدينون لجميع الضحايا، يجب تولي أمر عائلاتهم في شكل سليم والحرص على عدم تكرار ما حصل».