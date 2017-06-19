61 قتيلاً في حرائق غابات ضخمة تجتاح وسط البرتغال

بيدروجاو جراندي، البرتغال (أ ف ب)

تسببت حرائق غابات في البرتغال بمقتل 61 شخصاً على الأقل حسبما أعلنت الحكومة أمس، في إحدى أسوأ الكوارث من هذا النوع في التاريخ الحديث. واندلعت النيران أمس في منطقة بيدروجاو جراندي وسط البرتغال قبل أن تنتشر سريعاً. وحتى بعد ظهر أمس، كان نحو 900 عنصر إطفاء و300 عربة يكافحون الحريق وسط مشاهد من الدمار عمت البلدة.

وقال رئيس الوزراء انطونيو كوستا الذي بدت عليه علامات التأثر مع إعلانه الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من الأحد «للأسف، إنها بلا شك أكبر مأساة شهدناها منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات».

والتهمت النيران تماماً المساحات الواسعة من المرتفعات بين بيدروجاو جراندي وفيجيرو دوس فينوس غربا وكاستانييرا دي بيرا شمالا، التي كانت قبل 24 ساعة فقط تعج بنباتات الكينا وأشجار الصنوبر. وغطت سحب سميكة من الدخان الأبيض جانبي الطريق السريع لمسافة حوالى 20 كلم، فيما مالت بقايا الأشجار المتفحمة على التربة المحترقة. وتوقفت سيارة محترقة خارج منازل مدمرة جزئياً ومهجورة بينما تجمع عناصر شرطة يلبسون أقنعة واقية حول جثة رجل فوقها غطاء أبيض.

وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية جورجي جوميز أن 18 شخصاً قضوا في سياراتهم التي أحاطت بها ألسنة اللهب في منطقة ليريا.