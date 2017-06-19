61 قتيلاً في حرائق غابات ضخمة تجتاح وسط البرتغال

بيدروجاو جراندي، البرتغال (أ ف ب)
تسببت حرائق غابات في البرتغال بمقتل 61 شخصاً على الأقل حسبما أعلنت الحكومة أمس، في إحدى أسوأ الكوارث من هذا النوع في التاريخ الحديث. واندلعت النيران أمس في منطقة بيدروجاو جراندي وسط البرتغال قبل أن تنتشر سريعاً. وحتى بعد ظهر أمس، كان نحو 900 عنصر إطفاء و300 عربة يكافحون الحريق وسط مشاهد من الدمار عمت البلدة.
وقال رئيس الوزراء انطونيو كوستا الذي بدت عليه علامات التأثر مع إعلانه الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام بدءا من الأحد «للأسف، إنها بلا شك أكبر مأساة شهدناها منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات».
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وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية جورجي جوميز أن 18 شخصاً قضوا في سياراتهم التي أحاطت بها ألسنة اللهب في منطقة ليريا.
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