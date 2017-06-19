تواصل الاشتباكات والقصف الجوي في بنغازي

طرابلس (وكالات)

تواصلت الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة والقصف بالمدفعية والطائرات، في مناطق سوق الحوت ووسط البلاد والصابري ببنغازي شرق ليبيا، بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي من الجهة الأخرى.

وأفاد مصدر عسكري من قوات عملية الكرامة، بان قواتهم سيطرت على مواقع عدة في منطقة سوق الحوت ووسط البلاد، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى من الطرفين جراء الاشتباكات.

وأضاف أن قوات عملية الكرامة تحاصر، مجموعات من قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في عدة أماكن في منطقتي وسط البلاد وسوق الحوت، بينما انسحبت بعض المجموعات من مجلس الشورى إلى منطقة الصابري.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، أن قواتها فككت نحو 80 لغمًا أرضيًا بعد عملية تمشيط واسعة في المواقع التي سيطرت عليها قواتهم والوحدات المساندة لها في منطقة وسط البلاد وسوق الحوت التي كانت تتمركز فيها قوات مجلس شورى ثوار بنغازي.

مما يذكر أن مدينة بنغازي شرق ليبيا، قد شهدت اشتباكات مسلحة في مناطق وأحياء متفرقة عدة بالمدينة، خلال العامين الماضين بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي من الجهة الأخرى، إلى أن انحصرت المعارك في وسط البلاد وسوق الحوت والصابري حيث تتمركز قوات مجلس شورى بنغازي.