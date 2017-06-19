تعديل وزاري أردني يشمل 3 وزراء

عمان (وكالات)
أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمس تعديلاً في حكومته، شمل ثلاثة وزراء، وشهد خصوصاً تعيين وزيرين جديدين للطاقة والنقل واستحداث منصب وزاري جديد للاستثمار. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي».
وبحسب البيان، فقد تم تعيين صالح علي حامد الخرابشة، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية بدلاً من إبراهيم حسن سيف وجميل علي سليم مجاهد وزيراً للنقل بدلاً من حسين عبد الكريم الصعوب.
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وأشار البيان إلى أن الوزراء الجدد «أدوا اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة». وكان وزراء الطاقة والنقل والتنمية الاجتماعية قدموا استقالاتهم من الحكومة الأربعاء الماضي.
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وقال الديوان الملكي الأردني، إن «الملك عبد الله الثاني يقوم بزيارة عمل إلى فرنسا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركز على التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية».
وأضاف البيان أن مباحثات الزعيمين ستتطرق كذلك إلى «تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين».