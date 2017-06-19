تعديل وزاري أردني يشمل 3 وزراء

عمان (وكالات)

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمس تعديلاً في حكومته، شمل ثلاثة وزراء، وشهد خصوصاً تعيين وزيرين جديدين للطاقة والنقل واستحداث منصب وزاري جديد للاستثمار. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن «الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي».

وبحسب البيان، فقد تم تعيين صالح علي حامد الخرابشة، وزيراً للطاقة والثروة المعدنية بدلاً من إبراهيم حسن سيف وجميل علي سليم مجاهد وزيراً للنقل بدلاً من حسين عبد الكريم الصعوب.

كما تم تعيين هالة نعمان خير الدين «بسيسو لطوف»، وزيرة للتنمية الاجتماعية بدلاً من وجيه طيب عزايرة. كما تم تعيين مهند شحادة وزير دولة لشؤون الاستثمار وهو منصب مستحدث.

وأشار البيان إلى أن الوزراء الجدد «أدوا اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة». وكان وزراء الطاقة والنقل والتنمية الاجتماعية قدموا استقالاتهم من الحكومة الأربعاء الماضي.

ويبدأ العاهل الأردني اليوم الاثنين زيارة عمل إلى باريس لأجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال الديوان الملكي الأردني، إن «الملك عبد الله الثاني يقوم بزيارة عمل إلى فرنسا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركز على التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية».

وأضاف البيان أن مباحثات الزعيمين ستتطرق كذلك إلى «تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين».